Żona Piotra Machalicy wspomina ostatnią rozmowę z mężem: "Dziękuję za ostatnie kocham Cię". Opublikowała wzruszające nagranie

Piotr Machalica zmarł 14 grudnia. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła całym światem mediów. Wybitny aktor miał 65 lat. W minioną środę, Aleksandra Sosnowska, małżonka Piotra Machalicy zabrała głos po raz pierwszy po jego śmierci. We wzruszającym wpisie podziękowała lekarzom, każdemu, kto okazał jej wsparcie w tym trudnym czasie oraz wspomniała ostatnią rozmowę z ukochanym mężem. Ostatnie słowa aktora do ukochanej łamią serce...

Uroczystości pogrzebowe Piotra Machalicy odbyły się dwa razy - w Warszawie oraz w Częstochowie, gdzie wybitny aktor spoczął. Podczas obu uroczystości pogrzebowych odczytano wzruszające mowy, Aleksandry Machalicy. Piotr i Aleksandra Machalica wzięli ślub zaledwie 3 miesiące przed jego niespodziewaną śmiercią. Nie było im dane zbyt długo nacieszyć się małżeństwem. Aleksandra Sosnowska kilka dni po pogrzebie zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych wzruszający wpis.

Aleksandra Sosnowska podziękowała lekarzom oraz całemu personelowi oddziału pulmonologii Centralnego Szpitala Klinicznego na Banacha oraz lekarzom ze szpitala MSWiA. Specjalne podziękowała skierowała także do lekarzy, którzy tuż przed intubacją umożliwili Piotrowi Machalicy wykonanie telefonu do żony. Ta rozmowa okazała się ostatnią w ich wspólnym życiu...