Żona Daniela Olbrychskiego potrąciła kobietę na pasach! Okazuje się, że do wypadku doszło tuż przed pogrzebem byłej żony aktora. Według relacji Faktu zdenerwowana żona Olbrychskiego spiesząc się na uroczystości pogrzebowe Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej wjechała na pasy i uderzyła w osiemdziesięciolatkę, która straciła przytomność i została przewieziona do szpitala.

Jechaliśmy na mszę pogrzebową Moniki. Zmieniono oznakowanie dojazdu do autostrady, bo są roboty. Starsza pani szła z targu i nie wiem, jak to się stało. Oczywiście, skoro miało to miejsce na pasach, to ewidentnie jest moja wina. Byłam zdenerwowana i zestresowana - w rozmowie z Faktem przyznała żona aktora. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, to był pierwszy wypadek w moim życiu. Koszmarne przeżycie. Jestem tylko szczęśliwa, że nic tragicznego się nie wydarzyło. Pozostaję w stałym kontakcie z rodziną tej pani i będę się nią opiekować. Wiem, że jest na obserwacji.