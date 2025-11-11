Żona Łukasza Schreibera wyznała prawdę o różnicy wieku między nimi. "Nie odczuwamy tego"
Łukasz Schreiber, 38-letni poseł PiS, niedawno po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego nowa żona Weronika ma zaledwie 20 lat. Różnica wieku między małżonkami to aż 18 lat, ale młoda bizneswoman zapewnia "Nie odczuwamy tego". Przyznała też, jak udało jej się zrobić karierę w tak młodym wieku!
Weronika Schreiber to młoda kobieta, która mimo zaledwie 20 lat już prowadzi własną firmę i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi coraz większa liczba osób, a ona sama chętnie dzieli się swoim codziennym życiem, poglądami i emocjami. Ostatnio zorganizowała popularną sesję Q&A, w której odpowiedziała na pytania internautów. To właśnie tam po raz pierwszy oficjalnie ujawniła swój wiek i ogromną różnicę wieku między nią a jej mężem, posłem Łukaszem Schreiberem. 20-latka zapewnia, że zupełnie tego nie odczuwają...
Żona Łukasza Schreibera wyznała prawdę o różnicy wieku między nimi
Do trzeciego ślubu Łukasza Schreibera doszło 29 sierpnia, w wyjątkowej rezydencji nad malowniczym jeziorem Gopło. Uroczystość odbyła się w pięknych okolicznościach, co nadało jej szczególnego charakteru, a młoda para zdecydowała się podzielić zdjęciami z ceremonii w mediach społecznościowych.
Weronika Schreiber z dumą prezentowała swoje suknie ślubne niczym prawdziwa gwiazda. Po krótkim miesiącu miodowym małżonkowie wrócili do codziennych obowiązków: Schreiber do polityki, a jego młoda żona do prowadzenia własnej firmy.
Teraz nieoczekiwanie dla wszystkich Weronika Schreiber zorganizowała Q&A na Instagramie i odpowiedziała nawet na osobiste pytania, zdradzając, że ją i Łukasza Schreibera dzieli 18 lat różnicy. Żona polityka podkreśla, że zupełnie im to nie przeszkadza.
Różnica wieku między nami wynosi 18 lat. PS Dla wszystkich 'zainteresowanych' - nie, nie odczuwamy tego nawet w 1%
Żona Łukasza Schreibera ma 20 lat i własną firmę
To jeszcze nie wszystko! Żona Łukasza Schreibera odpowiedziała też na pytania o swoją karierę. Jak wiadomo, ma zaledwie 20 lat, a już prowadzi własną firmę i odnosi sukcesy na tym polu, a co więcej coraz odważniej działa też w mediach społecznościowych. Weronika Schreiber przyznała, że zawsze chciała mieć "poukładane życie zawodowe i prywatne".
Ja bardzo szybko (moim zdaniem) wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć, mieć, tzn. własne działalności i rodzinę. Zależało mi na tym, aby mieć poukładane swoje życie zawodowe jak i prywatne. Co do 'kariery' porozmawiamy za 10 lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca. Nic nie przychodzi ot tak. Bardzo wiele przede mną
Żona polityka otwarcie mówi też o hejcie i nie ukrywa, że początkowo było go bardzo dużo, ale nie zamierza się tym przejmować i podkreśla:
Mój uparty charakter pomógł mi wiele wytrwać.
