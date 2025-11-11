Weronika Schreiber to młoda kobieta, która mimo zaledwie 20 lat już prowadzi własną firmę i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi coraz większa liczba osób, a ona sama chętnie dzieli się swoim codziennym życiem, poglądami i emocjami. Ostatnio zorganizowała popularną sesję Q&A, w której odpowiedziała na pytania internautów. To właśnie tam po raz pierwszy oficjalnie ujawniła swój wiek i ogromną różnicę wieku między nią a jej mężem, posłem Łukaszem Schreiberem. 20-latka zapewnia, że zupełnie tego nie odczuwają...

Żona Łukasza Schreibera wyznała prawdę o różnicy wieku między nimi

Do trzeciego ślubu Łukasza Schreibera doszło 29 sierpnia, w wyjątkowej rezydencji nad malowniczym jeziorem Gopło. Uroczystość odbyła się w pięknych okolicznościach, co nadało jej szczególnego charakteru, a młoda para zdecydowała się podzielić zdjęciami z ceremonii w mediach społecznościowych.

Weronika Schreiber z dumą prezentowała swoje suknie ślubne niczym prawdziwa gwiazda. Po krótkim miesiącu miodowym małżonkowie wrócili do codziennych obowiązków: Schreiber do polityki, a jego młoda żona do prowadzenia własnej firmy.

Teraz nieoczekiwanie dla wszystkich Weronika Schreiber zorganizowała Q&A na Instagramie i odpowiedziała nawet na osobiste pytania, zdradzając, że ją i Łukasza Schreibera dzieli 18 lat różnicy. Żona polityka podkreśla, że zupełnie im to nie przeszkadza.

Różnica wieku między nami wynosi 18 lat. PS Dla wszystkich 'zainteresowanych' - nie, nie odczuwamy tego nawet w 1% - napisała szczerze Weronika Schreiber.

Żona Łukasza Schreibera ma 20 lat i własną firmę

To jeszcze nie wszystko! Żona Łukasza Schreibera odpowiedziała też na pytania o swoją karierę. Jak wiadomo, ma zaledwie 20 lat, a już prowadzi własną firmę i odnosi sukcesy na tym polu, a co więcej coraz odważniej działa też w mediach społecznościowych. Weronika Schreiber przyznała, że zawsze chciała mieć "poukładane życie zawodowe i prywatne".

Ja bardzo szybko (moim zdaniem) wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć, mieć, tzn. własne działalności i rodzinę. Zależało mi na tym, aby mieć poukładane swoje życie zawodowe jak i prywatne. Co do 'kariery' porozmawiamy za 10 lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca. Nic nie przychodzi ot tak. Bardzo wiele przede mną - przyznała 20-letnia żona polityka

Żona polityka otwarcie mówi też o hejcie i nie ukrywa, że początkowo było go bardzo dużo, ale nie zamierza się tym przejmować i podkreśla:

Mój uparty charakter pomógł mi wiele wytrwać.

Instagram @weronika_schreiber

