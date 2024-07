Piękna modelka od zawsze chciała być aktorką. Zaczynała od małych ról, lecz teraz, kiedy wystąpiła u boku światowej sławy aktora Hugh Lauriego jej kariera może nabrać tempa. Udział w jednym z najpopularniejszych seriali z pewnością otworzą jej drzwi do wielu produkcji. W wywiadzie przeprowadzonym dziś w studiu „Dzień dobry TVN” aktorka przyznała, że najbardziej stresowała się przed sceną, w której musiała pocałować się z dr House. Wyznała nawet, że uprzedziła o tym swojego serialowego męża i obiecała że przy drugim pocałunku będzie jej łatwiej.

Karolina Wydra ostatni raz w ojczyźnie była sześć lat temu. Najbardziej brakuje jej… polskich zapiekanek. Modelka najprawdopodobniej przyjedzie do nas w wakacje, na premierę filmu „After” w którym gra. Karolina zdradziła również, że w tej chwili z nikim się nie spotyka, co zapewne ucieszy wielu mężczyzn podziwiających jej talent i urodę.

Reklama

Tulipan