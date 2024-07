Rick Genest - czyli Zombie Boy- to oficjalny model domu mody Thierry Mugler oraz muza stylisty Lady Gagi, Nicoli Formichetti.

Ten kontrowersyjny artysta już w najbliższy piątek, w warszawskim klubie 'de lite' , da swój pierwszy DJski występ w Polsce.

Rick jest modelem miedzy innymi Vogue'a, był również partnerem Lady Gagi w klipie "Born this way". Juz dziś model wystąpi na pokazie mody Rodrigo De La Garza.



