Nie żyje Zofia Czerwińska, wybitna aktorka filmowa i teatralna. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za wyjątkowe poczucie humoru. W "Czterdziestolatku" udało jej się stworzyć doskonałą kreację Zosi Nowosielskiej. Choć mogło się wydawać, że życie Zofii Czerwińskiej to pasmo nieustających sukcesów, w rzeczywistości było nieco inaczej. Na jej losie zaważyło zdarzenie, do którego doszło, gdy nie miała jeszcze nawet 30 lat.

Zofia Czerwińska: życie prywatne

Zofia Czerwińska przyszła na świat w bardzo zamożnej rodzinie. Nie brakowało jej niczego. Choć w mniemaniu aktorki nie była zbyt urodziwa, mężczyźni twierdzili inaczej. Zofia Czerwińska cieszyła się bowiem ogromnym powodzeniem wśród płci przeciwnej. Aktorka dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszy mąż - Leszek - zostawił dla niej żonę i ich 9-miesięczne dziecko. Niestety, ten związek nie przetrwał. Podobnie jak drugie małżeństwo Zofii Czerwińskiej z niejakim Pawłem.

Zofia Czerwińska bardzo marzyła o dzieciach. Niestety, nie udało jej się spełnić tego pragnienia. Wszystko przez operację, którą przeszła jako młoda dziewczyna.

Zaszłam w pierwszą ciążę, dwujajową. Była pozamaciczna. Wycięli mi oba jajowody - zdradziła w jednym z wywiadów aktorka.

Zofia Czerwińska była bardzo rozżalona tym, co ją spotkało. Znajomi doradzali jej, aby adoptowała dziecko. Jednak aktorka uznała, że na jej drodze nie pojawił się na tyle odpowiedzialny mężczyzna, aby mogła z nim to zrobić. Zofia Czerwińska do końca życia żałowała, że nie doczekała się dzieci.

Uśmiecham się, żartuję. To maska. Taki przybrałam sposób bycia. Ale w środku mnie - wielki dramat - mawiała gwiazda.

Swoją miłość przelała za to na zwierzęta - szczególnie na psy. Dżek spędził z nią 17 lat. Gdy odszedł, aktorka przygarnęła ze schroniska uroczego Yorka o imieniu Zenek. Jej przyjacielem był Mariusz Szczygieł.

Dziennikarz pożegnał swoją przyjaciółkę pięknym wpisem na Instagramie

Zofia Czerwińska kochała zwierzęta

