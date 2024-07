Najnowszy film Meryl Streep, jest jednym z najważniejszych pretendentów do tegorocznego Oscara, dlatego jego nowojorska premiera była tak ważnym wydarzeniem.

W teatrze Ziegfelda, gdzie odbyła się premiera filmu „Żelazna Dama” można było spotkać odtwórczynię głównej roli Meryl Streep (filmowa Margaret Tatcher), która założyła kreację z kolekcji Stelli McCartney. Mimo sympatii do projektantki i samej aktorki musimy przyznać, że ta stylizacja nie należy do zbyt udanych.



Na imprezie zjawiły się też m.in. Leelee Sobieski, która miała na sobie czarną krótką sukienkę Azeedine’a Alaia, Olivia Wilde w kreacji Dolce & Gabbana oraz Anne Hathaway, która podobnie jak koleżanki po fachu postawiła na sukienkę w kolorze czarnym.



Jednakże, największe zainteresowanie wzbudziła Anna Chlumsky („Moja Dziewczyna”), dziecięca gwiazda Hollywood, która dzisiaj ma już 31 lat! Aktorka założyła asymetryczną czerwoną sukienkę ASOS. Żywy kolor mocno wyróżniał się na tle stonowanych kolorystycznie kreacji innych gwiazd.





jm

