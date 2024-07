Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. Kiedy już uporałyśmy się z porządkami i zakupem prezentów, gnębi nas odwieczne myśl - "nie mam co na siebie włożyć!"

Oczywiście nie jest tak źle jakby się wydawało. Jeśli nie masz czasu lub nie chcesz kupować nowych ubrań z pewnością masz w szafie rzeczy, którym w łatwy sposób możesz dodać odświętnego charakteru.

Najprostszy sposób to biała koszula, czarne rurki i szpilki na wysokim obcasie. Aby koszula nie wyglądała jak "zwykła biała koszula", użyj czarnej tasiemki, którą zawiążesz na kokardkę - wygląda to nie tylko bardzo schludnie, ale także bardzo modnie! Połączenie czerni i bieli to hit tego sezonu, kokardki wiązane pod szyją też! Do takiego monochromatycznego stroju warto dobrać torebkę w innym kolorze.

Podobnie dzieje sie w przypadku małej czarnej, którą NA PEWNO znajdziesz u siebie na wieszaku! Dodaj do niej złoty pasek z łańcuszków, dobierz złotą kopertówkę, na włosy załóż ozdobną opaskę... Prawda, że świetny zestaw?

Zwykłą sukienkę odmienisz także zakładając do niej żakiet w kontrastującym kolorze. To bardzo prosty sposób na odświeżenie looku starego ubrania.

Kolejną możliwość zmian daje klasyczna princeska (prosta sukienka bez rękawów). Możesz poekseprymentować z białą koszulą, lub supermodnymi gładkimi bluzkami z przezroczystych materiałów.

Jeśli jednak nadal twierdzisz, że nie masz w co się ubrać zajrzyj do naszej galerii - znajdziesz tam świąteczne propozycje z polskich sklepów!

