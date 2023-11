Już od dziesięciu lat Stowarzyszenie Czysta Polska sprząta Tatry. Teraz rozszerzyło akcję na zaśmiecone nadbałtyckie plaże. W akcji wzięły udział gwiazdy, którym zależy na świecie wolnym od plastiku. Byliśmy tam również my z naszą kamerą!

Akcja "Czysty Bałtyk" stała się wielkim wydarzeniem edukacyjnym. Przez dwa dni rzesze wolontariuszy i entuzjastów z zaangażowaniem zbierały tony śmieci zostawione przez wypoczywających na plażach ludzi. Akcja połączona była z konferencją dotyczącą ochrony bałtyckiego ekosystemu, zorganizowana wspólnie z United Nations Global Compact. Aktywny udział w projekcie wzięła również marka Garnier, której celem jest edukacja oraz inspirowanie konsumentów do zmiany nawyków na bardziej eko.

Gwiazdy z workami na śmieci na bałtyckich plażach

Do niemal 2 tysięcy wolontariuszy z chęcią dołączyły znane osoby, czyli liczni ambasadorzy akcji ze świata kultury, sportu i mediów. W tym gronie znaleźli się m.in: Katarzyna Bujakiewicz (ambasadorka marki Garnier), Iga Krefft, czy znana trenerka Ada Palka. Inicjatywę wsparła też Kaja Soboń, reprezentująca twórców internetowych, którzy mają ogromny wpływ na młodych ludzi oraz ich postawy i postrzeganie świata. Wszyscy kierowali się ideą, że mamy tylko jeden Bałtyk i jedną Ziemię, którą musimy chronić, by przetrwać.

Wierzymy, że wspólne działania mogą mieć wpływ na globalne zmiany – wyjaśnia Aleksandra Kiljan, PR Manager Garnier. Dlatego chcemy wspierać takie akcje jak „Czysty Bałtyk”. Naszym wspólnym celem było nie tylko usunięcie śmieci znad morza i jego okolic, ale przede wszystkim wzbudzenie we wszystkich wrażliwości na piękno przyrody, poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz zainspirowanie do zmiany nawyków na te bardziej przyjazne naturze. – dodaje.

Chcemy edukować ludzi, by żyli w zgodzie z naturą. I nie chodzi tylko o sprzątanie plaż nad Bałtykiem, bo byliśmy też w Tatrach. Chodzi o to, by dbać o planetę w codziennym życiu. - mówi Katarzyna Bujakiewicz, ambasadorka marki Garnier.

Cel ambitny i mocno trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy. Gorąco zachęcamy również do sprzątania swoich okolic na własną rękę. Bo nie ma osoby na całym świecie, której ten problem nie dotyczy.

W imię natury i piękna

Fakty są przerażające. Każdego roku do mórz i oceanów świata trafia nawet do 12,7 mln ton plastiku! Poważnie zagraża on przetrwaniu aż 700 gatunków morskich zwierząt. Skąd plastik się bierze w wodach mórz i oceanów? Z przemysłu, z ludzkiego niedbalstwa, ale głównie z gospodarstw domowych oraz z działalności rekreacyjnej i turystycznej.

Mając na uwadze problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem, Garnier chce jeszcze bardziej świadomie zarządzać tworzywami sztucznymi, których używa do produkcji opakowań kosmetyków i jeszcze mocniej angażować się w działania mające na celu edukację i inspirowanie konsumentów oraz branży do zmiany nawyków na bardziej zielone. Proekologiczne działania Garnier są wynikiem zobowiązań marki w ramach strategii „Green Beauty”, której namacalnym efektem są produkty - np. opakowania szamponów Fructis wykonane są z tworzyw odzyskanych i nadają się do recyklingu. Marka stawia też nie tylko na składniki pochodzenia naturalnego w formułach, lecz także ich biodegradowalność. Garnier chce, aby do 2030 roku 95% formuł była na bazie składników bio. Dzięki temu będą one rozkładać się w sposób naturalny ze zmniejszonym wpływem na wody gruntowe i finalnie Morze Bałtyckie. Dodatkowo marka wprowadziła specjalne oznakowanie produktów (PIL), są to litery od A do E - gdzie A oznacza produkty ze znikomym wpływem na środowisko. To pomaga konsumentom dokonać świadomej decyzji zakupowej, a markę motywuje do tego, by wszystkie produkty miały oznaczenie A.

Te liczne działania, które realizuje Garnier sprawiają, że konsument wybierając kosmetyki Garnier, może z dumą powiedzieć, że wybiera zielone piękno i wspiera troskę o planetę.

Obejrzyj nakręcony przez nas film i zobacz, co jeszcze do powiedzenia miały ambasadorki akcji „Czysty Bałtyk”.

Materiał powstał z udziałem marki Garnier