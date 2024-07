Zniżki w najnowszym magazynie Flesz! 7 marca na rynku ukazał się nowy numer pisma dla kobiet, w którym można znaleźć kupony rabatowe do sklepów. Obowiązują one od 18 do 20 marca.

Reklama

W jakich sklepach będzie można z nich skorzystać? Wszystkie chętne panie będą mogły wykorzystać je zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych: Bayla, Cropp, Deezee, E-obuwie, Hegos, House, Loft37, Noe Vision, Sinsay, Wittchen, Zebra.

Kupony rabatowe dołączone do "Flesza" to doskonała okazja do tego, aby odświeżyć swoją szafę na wiosnę i kupić sobie coś ładnego!

Zobacz: Alicja Bachleda-Curuś na okładce magazynu "Flesz"! Wiemy, czy aktorka spotyka się z Mikołajem Roznerskim!​

Zobacz także

Zniżki w magazynie "Flesz"