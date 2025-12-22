Amerykańska policja potwierdziła informacje Onetu dotyczące zatrzymania znanego polskiego sportowca. Chodzi o byłego boksera wagi ciężkiej Andrzeja Wawrzyka. Do zdarzenia doszło na Florydzie, a wobec Polaka postawiono kilka zarzutów karnych.

Andrzej Wawrzyk zatrzymany

Jak przekazało Onetowi Biuro Szeryfa hrabstwa Sarasota, Andrzej Wawrzyk został zatrzymany na terenie stanu Floryda i osadzony w lokalnym areszcie. Z dokumentów policyjnych wynika, że były pięściarz usłyszał zarzuty kradzieży sklepowej, posiadania narzędzi służących do omijania zabezpieczeń oraz stawiania oporu funkcjonariuszowi podczas interwencji. Amerykańskie służby potwierdzają, że zatrzymanie miało charakter kryminalny, a sprawa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na obecnym etapie nie podano szczegółów dotyczących ewentualnej kaucji ani terminu rozprawy sądowej.

To nie pierwszy konflikt Wawrzyka z prawem w Stanach Zjednoczonych. W 2023 r. media informowały o jego zatrzymaniu w Chicago, również w związku z podejrzeniem kradzieży. Tamta sprawa zakończyła się bez większych konsekwencji sportowych, jednak obecne zarzuty mogą mieć poważniejsze skutki. Według informacji uzyskanych przez Onet, w sprawę może zostać zaangażowana również amerykańska służba imigracyjna (ICE). W przypadku skazania lub naruszenia warunków pobytowych możliwe jest wszczęcie procedury deportacyjnej.

Kim jest Andrzej Wawrzyk?

Andrzej Wawrzyk w przeszłości należał do czołówki polskich bokserów wagi ciężkiej i był notowany wysoko w rankingach federacji zawodowych. W ostatnich latach pozostawał jednak poza dużym sportem, a jego kariera była przerywana kontrowersjami oraz problemami pozasportowymi.

Na ten moment ani sam zawodnik, ani jego przedstawiciele nie odnieśli się publicznie do sprawy.