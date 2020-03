Znany muzyk wziął ślub! "Jedyny nieodwołany w Polsce"

Przez zagrożenie koronawirusem sporo osób decyduje się odwołać huczne uroczystości, w tym śluby. Jednak nie raper Sobota, który zdecydował się mimo wszystko ożenić ze swoją ukochaną, Nielle Diarra. Czy para urządziła wesele? Zobaczcie poniżej!

Raper Sobota wziął ślub

Michał Sobolewski, znany bardziej jako raper Sobota, wziął ślub! Jego żoną została Nielle Diarra. Ślub pary był naprawdę wyjątkowy. Nie dość, że odbył się w piątek 13-ego, to jeszcze w czasie, gdy wszyscy obawiają się zarażenia koronawirusem. Sobota podkreślił to w jednym z wpisów na Instagramie.

Piątek 13!! Biorę ślub🔗💍👩‍❤️‍👨. Prawdopodobnie jedyny nieodwołany w Polsce :D Całkowicie po naszemu :) - czytamy w jego wpisie.

Para młoda wzięła ślub cywilny. Co ciekawe, nie odbył się on w urzędzie. Co więcej, na uroczystości świadkami było dwóch mężczyzn. Wśród gości pojawiły się również... psy Soboty i Nielle! Panna młoda wybrała także dość zaskakującą stylizację. Nielle postawiła na czarny garnitur. Niemal identyczny miał na sobie jej ukochany.

Jak donosi "Kurier Lubelski", po ślubie goście zgromadzili się na skromnym przyjęciu. Nie obawiali się zagrożenia koronawirusem?

Młodej parze życzymy dużo miłości!

Jak podobają się wam ich stroje ślubne?