Znany gwiazdor disco polo nie żyje. Zabrała go nagła i ciężka choroba. Miał zaledwie 33 lata

Marcin Wiącek, znany pod pseudonimem Dj Rocko, nie żyje. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat. Współpracował z zespołem Pertii i to właśnie z tej współpracy fani mogą kojarzyć go najbardziej. Marcin Wiącek był w związku małżeńskim z Anną, jego żona zabrała głos na Facebooku i poinformowała wszystkich fanów i przyjaciół Marcina o uroczystościach pogrzebowych:

Z Marcinem Wiąckiem na Facebooku pożegnali się również jego fani, jak i przyjaciele. To jeden z najbardziej wzruszających wpisów, jaki udało nam się znaleźć:

To chyba jakiś sen niech mnie ktoś obudzi. Marcinku za wcześnie. Dziś odszedł jeden z najlepszych ludzi na tym świecie. Zawsze pomocny, wiecznie uśmiechnięty, człowiek od którego zaczęła się moja przygoda z DJ-ką, to on mnie tym zaraził jestem mu mega wdzięczny. Dziękuję na zawsze w pamięci. ŻEGNAJ PRZYJACIELU.