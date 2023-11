Aktor znany z wielkiego hitu omal nie doprowadził do ogromnej tragedii. Nieoczekiwanie uderzył autem w ścianę budynku, w którym znajdowała się pizzeria! Co gorsza, w środku byli ludzie!

Aktor z "Sukcesji" wjechał w ścianę budynku

Alan Ruck zyskał popularność dzięki takim produkcjom, jak: "Egzorcysta", "Środki nadzwyczajne" czy "Zepsuta krew". Ostatnio z kolei pojawił się w uwielbianej przez widzów "Sukcesji". Niestety, teraz do fanów dotarły mrożące krew w żyłach wieści. Portal TMZ przekazał, że we wtorek, ok. godz. 21:00 czasu lokalnego, Alan Ruck uderzył swoją furgonetką najpierw w dwa inne samochody, a następnie w ścianę pobliskiej pizzerii.

Do zdarzenia doszło w pobliżu skrzyżowania La Brea Avenue i Hollywood Boulevard. Ponieważ auto aktora z dość dużym impetem uderzyło w budynek, jego przednia część przebiła się do wnętrza, prosto do łazienki lokalu.

Na miejsce wezwano policję, która ustaliła wstępnie, że gwiazdor "Sukcesji" w chwili wypadku nie był pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających. Wciąż jednak nie wiadomo, co doprowadziło do zdarzenia. Zagraniczne media donoszą, że przynajmniej jedna osoba trafiła do szpitala, ale nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na szczęście nikt nie był w tym momencie w toalecie. Było ciężko, wszyscy płakali, bo znają nas od tylu lat. Dziękowali Bogu, że żyjemy - powiedział w rozmowie z cbsnews.com właściciel lokalu.

Świadkowie zaczęli nagrywać pierwsze chwile po wypadku, uwieczniając wbite w budynek auto. Jedno z nagrań pojawiło się na TikToku "olgaparusske", a materiał możecie obejrzeć TUTAJ.