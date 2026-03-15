Agata Turkot i Mateusz Król przyłapani razem przez paparazzi

Tegoroczna gala Orłów przyniosła Agacie Turkot wyjątkowy moment w jej karierze zawodowej, bo aktorka odebrała statuetkę najlepszej aktorki za film „Dom dobry”. Po oficjalnej części emocje jednak nie opadły, bo uwagę przyciągnęło to, z kim Turkot spędzała czas już po zejściu ze sceny. Okazuje się, że po gali nie świętowała sama, a obok niej był Mateusz Król. To właśnie wspólna obecność po gali stała się jednym z najgłośniejszych wątków towarzyskich. Parapazzi uchwycili pocałunki między aktorami...

Agata Turkot i Mateusz Król razem pozowali na ściance

Zainteresowanie Agatą Turkot rozpoczęło się od jej roli w głośnym filmie Wojciecha Smarzowskiego „Dom dobry”, za który aktorka otrzymała wielkie wyróżnienie. Podczas gali rozdania Orłów aktorka pozowała na ściance w pięknej złotej sukni, ale w pewnym momencie dołączył do niej Mateusz Król, znany z takich produkcji, jak: "Korona Królów", "The Office PL" czy "O mnie się nie martw". Aktorzy należą do grona gwiazd, które nie komentują swojego życia prywatnego, ale ich zachowanie na gali sugerowało, że może ich łączyć relacja. Co więcej, aktor opublikował w relacji na Instastory wspólne zdjęcie i pogratulował Turkot nagrody.

Znana aktorka przyłapana na pocałunkach po gali

Atmosferę wokół relacji Mateusza Króla, który wczesniej był związany z Laurą Breszką, i Agaty Turkot podgrzały zdjęcia paparazzi, które niedawno ujrzały światło dzienne. Na kadrach zrobionych po gali Orłów widać na nich aktorki duet w czułych pocałunkach. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest naprawdę bliska.

Tylko spójrzcie na te romantyczne kadry!