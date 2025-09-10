ELLE Style Awards 2025 pokazało, jak różnorodny i inspirujący jest świat mody, sztuki i stylu. Zwycięzcy to nie tylko twórcy trendów, ale także osobowości, które udowadniają, że polska scena kreatywna ma ogromny potencjał i światowy zasięg.

Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się w nieprzypadkowym miejscu – Centrum Giełdowym w Warszawie. To właśnie tam, łącząc klimat finansowej metropolii z modową elegancją, spotkały się największe nazwiska polskiego show-biznesu, mody i kultury.

Śmietanka towarzyska w klimacie Wall Street

Na ściankach błyszczały m.in. Małgorzata Kożuchowska, Julia Kuczyńska „Maffashion”, Małgorzata Socha, Hanna Lis, Monika Olejnik, Lara Gessler, Marcelina Zawadzka, Julia Pietrucha, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan. Zjawiły się także: Julia Walczak z Katarzyną Zillmann, Maja Bohosiewicz i Anna Mucha. Każda z osób miała na sobie wyjątkową kreację, którą z dumą prezentowała na ściankach.

Maja Bohosiewicz Fot. Jacek Kurnikowski AKPA Maja Bohosiewicz Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

Motywem przewodni gali był klimat Wall Street – pozwolił gwiazdom uwolnić kreatywność w modzie, a przy okazji dobrze się bawić. Jeśli chodzi o dress code, dominowała przede wszystkim czerń i biel, a także jedwabne garnitury, oversize'owe marynarki i… diamenty – wszystko spięte idealną modową klamrą.

Julia Kuczyńska Maffashion. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

ELLE Style Awards 2025 – kogo wyróżniono?

Zanim wręczono statuetki, głos zabrała redaktorka naczelna ELLE – Marta Tabiś. W trakcie przemówienia podkreśliła , że ELLE już dawno przestało być wyłącznie magazynem modowym, a stało się swego rodzaju przewodnikiem po świecie, w tym szeroko pojętej kulturze i sztuce. Sukcesem pisma jest przede wszystkim trwała i emocjonalna więź z czytelniczkami – za dowód wystarczy to, że ELLE kończy już 80 lat! Urodziny świętowano podczas Milan Fashion Week w Palazzo Clerici, gdzie spotkali się redaktorzy naczelni ELLE z całego świata.

Marta Tabiś, redaktor naczelna ELLE i Mateusz Hładki. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

W tym roku nagrody ELLE Style Awards przyznano w siedmiu kategoriach – podobnie jak w ubiegłej edycji, decyzję oddano w ręce czytelniczek i czytelników, którzy głosowali online. Wyniki? Pełne uznania dla polskich talentów.

Ikona Stylu: Małgorzata Kożuchowska

Od dwóch dekad niezmiennie inspiruje elegancją, klasą i niepowtarzalnym wizerunkiem. Małgorzata Kożuchowska, która inspiruje miliony kobiet, wierzy, że moda to nie chwilowy trend, a konsekwentnie budowana tożsamość.

Małgorzata Kożuchowska. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

Marka Roku: Berries

Po udanym rebrandingu Berries zyskało nową energię – marka biżuterii stała się jeszcze bardziej spektakularna, zdecydowana i odważna. Ujęła trendsetterki, które kochają zarówno modowy minimalizm, jak i maxi dodatki. To polska odpowiedź na światowe trendy jubilerskie.

Modelka Roku: Olga Lane

Jeszcze niedawno wschodząca gwiazda, dziś już pewna siebie profesjonalistka z bogatym portfolio na koncie. Olga Lane chodziła po wybiegach Chloé, Carven i Blumarine, a już niebawem zobaczymy ją w kampanii Prady. Bez wątpienia to nowa twarz pokolenia modelek.

Fotograf Roku: Łukasz Pukowiec

Jego zdjęcia dla Louis Vuitton, Victorii Beckham i Chanel przeszły do historii współczesnej fotografii mody. Łukasz Pukowiec udowodnił, że polska wrażliwość artystyczna idealnie współgra z estetyką światowych domów mody.

Laureat kategorii Fotograf Roku – Łukasz Pukowiec. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

Odkrycie Roku: Hugo Tarres

Jego szkolny egzamin niespodziewanie stał się przepustką do wielkiej kariery. Rola Hamleta w Teatrze Narodowym, a także debiut w produkcji „Piep*zyć Mickiewicza” sprawiły, że o Hugo Tarresie mówi dziś cała branża filmowa – i modowa. Nic dziwnego, że trafił na jedną z ostatnich okładek ELLE.

Sukces Międzynarodowy: Magda Butrym

To właśnie ona zdobyła najwięcej głosów w tej kategorii. Pokazała, że słowiańskie korzenie mogą stać się światowym trendem. Projektantka trafiła do kalendarza paryskiego tygodnia mody.

Twórca Ponadczasowy: Monika Olejnik

Dziennikarka podziękowała za docenienie jej manifestu #ManifestMoniki „w każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy”. Przy okazji zwróciła uwagę swoją inspirującą stylizacją.

Laureatka kategorii Twórca Ponadczasowy – Monika Olejnik. Fot. Paweł Wrzecion AKPA

Niezwykły pokaz mody i strefy partnerskie

Tegoroczne ELLE Style Awards to nie tylko rozdanie nagród. To również pokaz mody, strefy beauty i celebracja stylu w każdej postaci.

Pokaz mody Łukasza Jemioła. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

Marka Apart, twórca przepięknych statuetek dla laureatów ELLE Style Awards 2025, była także odpowiedzialna za biżuterię, którą miały na sobie modelki biorące udział w pokazie.

Marka Apart ufundowała wyjątkowe statuetki dla laureatów ELLE Style Awards 2025. Fot. Paweł Wrzecion AKPA

Za włosy odpowiadał Piotr Sierpiński, a makijaż wykonała marka Dr Irena Eris. Buty? Od niezastąpionej Wandy Novak.

Piotr Sierpiński odpowiadał za wykonanie stylizacji włosów do pokazu mody Łukasza Jemioła. Fot. Zuzanna Gurbała

Za makijaże odpowiadała marka Dr Irena Eris. Fot. Zuzanna Gurbała

Anna Hekkelstrand i Monika Borys Dr Irena Eris. Fot. Zuzanna Gurbała

Oprócz pokazu mody na gości czekało wiele atrakcji od partnerów wydarzenia.

Aneta i Maciej Pawłowscy właściciele firmy EURUS, producenta marki NEBOA. Fot. Zuzanna Gurbała.

W strefie marki Neboa goście mogli odkryć kosmetyczne portfolio naturalnych szamponów i odżywek, w tym nową linię Length & Shine – stworzoną z myślą o włosach długich, przedłużanych i doczepianych. Nie zabrakło słodkości w postaci francuskich makaroników z logo marki, a także selfie na tle ekspozycji gigantycznego szamponu.

Marcelina Zawadzka i Basia Kurdej-Szatan w strefie Neboa. Fot. Zuzanna Gurbała.

Nie zabrakło też biżuterii Apart, wyeksponowanej w specjalnie zaprojektowanej strefie z diamentami. Na miejscu pojawiła się ambasadorka marki, Małgorzata Socha.

Małgorzata Socha - ambasadorka marki Apart. Fot. AKPA

Od lewej Ewelina Dorda, Tomasz Jażdżyński, Oktawia Staciewińska, Małgorzata Gurbała, Radosław Kumorek, Piotr Szurek. Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

W strefie Perwoll czekały trzy stylizacje ubrań, które dosłownie emanowały kolorem. W ramach atrakcji marka zorganizowała kreatywne eko-wyzwania.

Mogliśmy wykonać spersonalizowane woreczki zapachowe, a także zastanowić się nad kwestią zrównoważonej mody. Czy przerobić stare ubrania i wybrać modę z drugiej ręki? Kupować mniej ubrań? A może odnowić je za pomocą innowacyjnej technologii tak, by wyglądały jak nowe? Do wyboru, do koloru!

W barze Perlage goście mogli ugasić pragnienie wodą mineralną Cisowianka Perlage w trzech wersjach – niegazowanej, lekko gazowanej i sparkling.

Bar Perlage. Fot. Paweł Wrzecion AKPA

Partnerem ELLE Style Awards był również sklep internetowy Answear.com., który ufundował vouchery na zakupy dla gości wydarzenia.

Anna Szwec z Answear i Monika Maszkiewicz Burda_ Fot. Jacek Kurnikowski AKPA

Kuluarowe rozmowy podczas wydarzenia. Fot. Zuzanna Gurbała