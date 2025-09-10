Znamy laureatów ELLE Style Awards 2025. Oto najbardziej stylowe nazwiska z branży
Za nami kolejna edycja plebiscytu ELLE Style Awards, w którym nagrody przyznaliśmy w siedmiu prestiżowych kategoriach: Ikona Stylu, Marka Roku, Modelka Roku, Fotograf Roku, Odkrycie Roku, Sukces Międzynarodowy oraz Twórca Ponadczasowy. Komu przyznano statuetki?
- Redakcja
ELLE Style Awards 2025 pokazało, jak różnorodny i inspirujący jest świat mody, sztuki i stylu. Zwycięzcy to nie tylko twórcy trendów, ale także osobowości, które udowadniają, że polska scena kreatywna ma ogromny potencjał i światowy zasięg.
Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się w nieprzypadkowym miejscu – Centrum Giełdowym w Warszawie. To właśnie tam, łącząc klimat finansowej metropolii z modową elegancją, spotkały się największe nazwiska polskiego show-biznesu, mody i kultury.
Śmietanka towarzyska w klimacie Wall Street
Na ściankach błyszczały m.in. Małgorzata Kożuchowska, Julia Kuczyńska „Maffashion”, Małgorzata Socha, Hanna Lis, Monika Olejnik, Lara Gessler, Marcelina Zawadzka, Julia Pietrucha, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan. Zjawiły się także: Julia Walczak z Katarzyną Zillmann, Maja Bohosiewicz i Anna Mucha. Każda z osób miała na sobie wyjątkową kreację, którą z dumą prezentowała na ściankach.
Motywem przewodni gali był klimat Wall Street – pozwolił gwiazdom uwolnić kreatywność w modzie, a przy okazji dobrze się bawić. Jeśli chodzi o dress code, dominowała przede wszystkim czerń i biel, a także jedwabne garnitury, oversize'owe marynarki i… diamenty – wszystko spięte idealną modową klamrą.
ELLE Style Awards 2025 – kogo wyróżniono?
Zanim wręczono statuetki, głos zabrała redaktorka naczelna ELLE – Marta Tabiś. W trakcie przemówienia podkreśliła , że ELLE już dawno przestało być wyłącznie magazynem modowym, a stało się swego rodzaju przewodnikiem po świecie, w tym szeroko pojętej kulturze i sztuce. Sukcesem pisma jest przede wszystkim trwała i emocjonalna więź z czytelniczkami – za dowód wystarczy to, że ELLE kończy już 80 lat! Urodziny świętowano podczas Milan Fashion Week w Palazzo Clerici, gdzie spotkali się redaktorzy naczelni ELLE z całego świata.
W tym roku nagrody ELLE Style Awards przyznano w siedmiu kategoriach – podobnie jak w ubiegłej edycji, decyzję oddano w ręce czytelniczek i czytelników, którzy głosowali online. Wyniki? Pełne uznania dla polskich talentów.
Ikona Stylu: Małgorzata Kożuchowska
Od dwóch dekad niezmiennie inspiruje elegancją, klasą i niepowtarzalnym wizerunkiem. Małgorzata Kożuchowska, która inspiruje miliony kobiet, wierzy, że moda to nie chwilowy trend, a konsekwentnie budowana tożsamość.
Marka Roku: Berries
Po udanym rebrandingu Berries zyskało nową energię – marka biżuterii stała się jeszcze bardziej spektakularna, zdecydowana i odważna. Ujęła trendsetterki, które kochają zarówno modowy minimalizm, jak i maxi dodatki. To polska odpowiedź na światowe trendy jubilerskie.
Modelka Roku: Olga Lane
Jeszcze niedawno wschodząca gwiazda, dziś już pewna siebie profesjonalistka z bogatym portfolio na koncie. Olga Lane chodziła po wybiegach Chloé, Carven i Blumarine, a już niebawem zobaczymy ją w kampanii Prady. Bez wątpienia to nowa twarz pokolenia modelek.
Fotograf Roku: Łukasz Pukowiec
Jego zdjęcia dla Louis Vuitton, Victorii Beckham i Chanel przeszły do historii współczesnej fotografii mody. Łukasz Pukowiec udowodnił, że polska wrażliwość artystyczna idealnie współgra z estetyką światowych domów mody.
Odkrycie Roku: Hugo Tarres
Jego szkolny egzamin niespodziewanie stał się przepustką do wielkiej kariery. Rola Hamleta w Teatrze Narodowym, a także debiut w produkcji „Piep*zyć Mickiewicza” sprawiły, że o Hugo Tarresie mówi dziś cała branża filmowa – i modowa. Nic dziwnego, że trafił na jedną z ostatnich okładek ELLE.
Sukces Międzynarodowy: Magda Butrym
To właśnie ona zdobyła najwięcej głosów w tej kategorii. Pokazała, że słowiańskie korzenie mogą stać się światowym trendem. Projektantka trafiła do kalendarza paryskiego tygodnia mody.
Twórca Ponadczasowy: Monika Olejnik
Dziennikarka podziękowała za docenienie jej manifestu #ManifestMoniki „w każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy”. Przy okazji zwróciła uwagę swoją inspirującą stylizacją.
Niezwykły pokaz mody i strefy partnerskie
Tegoroczne ELLE Style Awards to nie tylko rozdanie nagród. To również pokaz mody, strefy beauty i celebracja stylu w każdej postaci.
Marka Apart, twórca przepięknych statuetek dla laureatów ELLE Style Awards 2025, była także odpowiedzialna za biżuterię, którą miały na sobie modelki biorące udział w pokazie.
Za włosy odpowiadał Piotr Sierpiński, a makijaż wykonała marka Dr Irena Eris. Buty? Od niezastąpionej Wandy Novak.
Oprócz pokazu mody na gości czekało wiele atrakcji od partnerów wydarzenia.
W strefie marki Neboa goście mogli odkryć kosmetyczne portfolio naturalnych szamponów i odżywek, w tym nową linię Length & Shine – stworzoną z myślą o włosach długich, przedłużanych i doczepianych. Nie zabrakło słodkości w postaci francuskich makaroników z logo marki, a także selfie na tle ekspozycji gigantycznego szamponu.
Nie zabrakło też biżuterii Apart, wyeksponowanej w specjalnie zaprojektowanej strefie z diamentami. Na miejscu pojawiła się ambasadorka marki, Małgorzata Socha.
W strefie Perwoll czekały trzy stylizacje ubrań, które dosłownie emanowały kolorem. W ramach atrakcji marka zorganizowała kreatywne eko-wyzwania.
Mogliśmy wykonać spersonalizowane woreczki zapachowe, a także zastanowić się nad kwestią zrównoważonej mody. Czy przerobić stare ubrania i wybrać modę z drugiej ręki? Kupować mniej ubrań? A może odnowić je za pomocą innowacyjnej technologii tak, by wyglądały jak nowe? Do wyboru, do koloru!
W barze Perlage goście mogli ugasić pragnienie wodą mineralną Cisowianka Perlage w trzech wersjach – niegazowanej, lekko gazowanej i sparkling.
Partnerem ELLE Style Awards był również sklep internetowy Answear.com., który ufundował vouchery na zakupy dla gości wydarzenia.