Okrutną zbrodnią w Krakowie wstrząśnięta jest cała Polska. Jarosław W. wtargnął do gabinetu ortopedy Tomasza Soleckiego i zadał mu śmiertelne ciosy nożem. 35-letni sprawca był byłym pacjentem lekarza, który nie był zadowolony z przebiegu leczenia, które miało miejsce dwa lata temu. Jarosław W. był pracownikiem Służby Więziennej. Jego zachowań obawiali się nawet koledzy z pracy:

Jarosław W., który odebrał życie Tomaszowi Soleckiemu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od 2020 roku był pracownikiem Służby Więziennej. 29 kwietnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że będzie wnioskował do premiera o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej. 30 kwietnia o 13:00, Donald Tusk poinformował: "Dyrektor generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka został odwołany".

Maria Ejchart przekazała, że już wcześniej pojawiały się niepokojące doniesienia na temat zachowań Jarosława W.

Z nieoficjalnych informacji, które opublikowała WP, wynika również, że nawet współpracownicy obawiali się zachowań mężczyzny, który 29 kwietnia zaatakował Tomasza Soleckiego, pozbawiając go życia.

Miał opinię dziwaka, na przykład zimą przychodził na służbę w trampkach. To jest taka osoba, że było widać, iż przyjmując do trudnej psychicznie służby robi się człowiekowi krzywdę. Na wszelki wypadek wysyłano go na służbę na ''koguta'', czyli posterunek uzbrojony, wieżyczkę strażniczą w areszcie. Siedział tam sam. Niektórzy bali się iść i go zmienić

- przekazuje WP po rozmowie ze współpracownikiem strażnika.