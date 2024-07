Czujesz, że nadszedł czas na zmiany? Chcesz odświeżyć swój look, ale nie wiesz, od czego zacząć? Poszukaj inspiracji! Lato pełne luzu i wolności to idealny moment na eksperymenty. Kiedy robi się gorąco, możesz odważyć się na więcej!

Wyraź siebie!

Bardzo modne są teraz zmywalne tatuaże i biżuteria na ciało. Warto postawić na orientalne ozdoby do włosów, barwne warkoczyki, koraliki czy doczepiane pasemka. Nie zapominajmy też o farbach do włosów i kosmetykach w intensywnych kolorach. Letnie produkty, idealne na wyjazdy i wakacje w mieście, teraz znajdziesz w Rossmannie.

Mat. prasowe

Do wyboru są dwie kolekcje. Letnie Neony będą pomocne przy tworzeniu wyrazistego, odważnego looku. Zwiewne Boho zadowoli miłośniczki romantycznych i subtelnych stylizacji. Na tę pierwszą składają się farby do włosów w intensywnych kolorach, kosmetyki do makijażu, kredki, eyelinery, tusze do rzęs, lakiery do paznokci w intensywnych, niestandardowych letnich odcieniach, kolorowe warkoczyki, koraliki i doczepiane pasemka do włosów. Druga to zmywalne tatuaże, orientalne ozdoby do włosów (piórka, opaski, łańcuszki), biżuteria na plecy i stopy.

Mat. prasowe

Dzięki nim możesz zmieniać się przez całe wakacje. Produkty gwarantują szybką, od razu widoczną zmianę, która jednocześnie nie jest na stałe. Poszczególne elementy można dowolnie ze sobą mieszać, dopasowując do nastroju i okazji.

Produkty z limitowanych kolekcji Rossmanna będą dostępne od 1 do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów. To jednak nie koniec nowości, w sklepach znajdziesz dużo więcej letnich produktów. Oferta będzie zmieniać się do końca lipca.

Tak tworzą się niezapomniane stylizacje

Dzięki letnim kolekcjom z Rossmanna możesz wyglądać jak swoja ulubiona gwiazda! Spójrz tylko na Dua Lipę, która z powodzeniem eksperymentuje ze swoim wizerunkiem od lat. Nie tylko podziwiamy jej odważne kreacje, ale też szalone fryzury i dodatki, które dopełniają stylizacje. Na MET Gala w 2019 roku zachwyciła sukienką Moschino, włosami inspirowanymi lalką Barbie, graficznym makijażem i wyrazistymi akcesoriami.

East News

W tym roku pofarbowała włosy na blond (ale tylko pasma na czubku głowy), a potem dodała do tego neonowe akcenty, zielone paski i plamki. Równie odważne są Rihanna i Billie Eilish, które miały już chyba na swojej głowie wszystkie kolory tęczy.

East News

Rihanna

Szalone, kolorowe stylizacje, podziwiamy zawsze na festiwalu muzycznym Coachella. Co ciekawe, nie tylko sami artyści mogą być dla nas kopalnią inspiracji. Równie stylowi są uczestnicy. W tym roku – na ubraniach i dodatkach, takich jak kapelusze, torebki i okulary przeciwsłoneczne – królowały neonowe odcienie i pudrowy róż. Nie zabrakło też oczywiście frędzli, cekinów i brokatów, warkoczyków i kolorowych pasemek (stała bywalczyni festiwalu, modelka Alessandra Ambrosio, wyglądała w nich wyjątkowo pięknie).

East News

Alessandra Ambrosio

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz na wakacje, czy spędzasz je w mieście, czy wybierasz się na plenerowe imprezy i festiwale, czy na łono natury, zabaw się lookiem, poszukaj własnego stylu i wyraź letnią wersję siebie! Od czego zaczniesz?

Artykuł powstał z udziałem marki Rossmann