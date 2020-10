Bądź bardziej eko z Sephora! Trzy kroki do odpowiedzialnego piękna

W październiku w perfumeriach Sephora wystartował program GOOD FOR. Inicjatywę poprzedziły badania konsumenckie na temat świadomych wyborów konsumentek. Okazuje się, że już prawie połowa z nas kieruje się dbałością o ekologię przy kupowaniu kosmetyków. Dla 45 proc. kobiet istotne jest ekologiczne opakowanie, a 48 proc. wybiera zwraca uwagę na przyjazny dla środowiska proces produkcji (wg badania na panelu Ariadna przeprowadzonego na zlecenie Sephora). Dlatego francuska marka wyszła z inicjatywą trzech kroków dla bardziej świadomych i ekologicznych zakupów.

Krok 1.: Zielone etykiety

Żeby ułatwić klientkom wybór najbardziej przyjaznych środowisku kosmetyków, zarówno w perfumeriach stacjonarnych, jak i na stronie sephora.pl, wprowadzono system zielonych etykiet. Wyróżniają produkty o najbardziej naturalnym składzie (min. 90 proc.), umieszczone w ekologicznych opakowaniach i odpowiednie dla wegan. Osobny symbol promuje akcję recyklingu opakowań w perfumeriach.

mat. prasowe Sephora

Zielone oznaczenia znajdziecie na kosmetykach Sephora Collection oraz innych popularnych oraz niszowych marek dostępnych wyłącznie w Sephora.

Krok 2.: Recykling w perfumerii

Być może widziałyście już w perfumeriach stacjonarnych Sephora specjalne kosze przeznaczone do recyklingu opakowań zapachów oraz kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Opakowania oddawane w perfumeriach czeka piękna przyszłość - zostaną poddane odzyskowi surowców lub przetworzone na energię. Żeby zrealizować ten ambitny projekt Sephora podjęła międzynarodową współpracę z centrum recyklingu CEDRE.

Krok 3.: Sephora Collection - odpowiedzialna marka

Od początku istnienia marki Sephora Collection ogromne znaczenie przypisywano produkcji kosmetyków najwyższej jakości, przyjaznych dla naszej skóry i środowiska. 12 lat temu sformułowano, jedną z najbardziej restrykcyjnych w branży, listę 1400 kontrowersyjnych składników. Choć prawo nie regulowało ich użycia w kosmetykach, w składach produktów Sephora Collection zostały znacznie ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.

To dopiero początek... Do końca 2020 roku większość produktów Sephora Collection będzie wykonane z co najmniej 90% naturalnych składników, a do 2025 roku wszystkie jej produkty będą opierać się na wegańskich formułach. Do 2025 roku Sephora Collection planuje również całkowitą rezygnację z wykorzystania w opakowaniach tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej na rzecz plastiku pochodzącego z recyklingu lub jego roślinnych imitacji.

Już teraz opakowania Sephora Collection powstają zgodnie z zasadą 4R, czyli REDUCE, REUSE, RECYCLE, RETHINK (redukuj, wykorzystuj ponownie, poddawaj recyklingowi i przemyśl). Przy zachowaniu bezpieczeństwa stosowania, udało się zmniejszyć wagę opakowań, wprowadzić tworzywa sztuczne z recyklingu i zrezygnować z niepotrzebnych komponentów (np. plastikowych osłonek masek w płachcie). Drobne kroki przynoszą wyraźne efekty: modyfikując opakowania udaje się zaoszczędzić aż 32 tony CO2 rocznie!

Zależy ci na naturalnych składach kosmetyków? Przetestuj nową linię produktów CARE – all-in-one make up + pielęgnacja. W jej ramach Sephora Collection stworzyła podkład rozświetlająco-nawilżający Care Natural Glow + 10hr Hydration Foundation z dodatkiem matchy i rozjaśniającej witaminy C. Aż 97 proc. składników fluidu pochodzi prosto z natury!

Ekohitem ma szansę stać się również linia pielęgnacyjna Sephora Collection Colorful z formułami co najmniej w 90% złożonymi z naturalnych składników. Kosmetyki są wegańskie i korzystają z mocy 20 różnych gatunków roślin, pełnych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów.

Ekologiczne kosmetyki Sephora Collection poznacie już wkrótce w cyklu Moniki Maszkiewicz Test na czerwonym dywanie.

Już teraz możesz dowiedzieć się więcej o akcji Sephora GOOD FOR, dzięki specjalnemu ekokatalogowi Sephora. Na stronie znajdziecie również porady i teksty przygotowane we współpracy z Aretą Szpurą, aktywistką ekologiczną, propagatorką ruchu less waste i autorką książki „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”.

Materiał powstał z udziałem marki Sephora.