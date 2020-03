Zmiana pory emisji finałowego odcinka "Sanatorium Miłości"! Produkcja zdradziła również czy będzie trzeci sezon! 

Drugi sezon "Sanatorium Miłości" powoli dobiega końca. Już za tydzień dowiemy się, kto zostanie królem i królową turnusu. Jednak finału programu nie zobaczymy w najbliższą niedziele o godzinie 21:15. O której TVP wyemituje ostatni odcinek "Sanatorium Miłości"?

Program, w którym 12 sympatycznych seniorów postanowiło dać szansę miłości podbił serca widzów. Byliśmy świadkami, jak narodziła się miłość Władysława i Steni, którzy oficjalnie ogłosili swój związek jeszcze przebywając w Ustroniu, a Stenia zdeklarowała, że chciałaby być z Władkiem już do końca życia. Z kolei o uczucie Iwony z całego serca walczył Gerard. To właśnie ona została kuracjuszką odcinka i zaprosiła go na randkę. Zakochany senior miał szanse wyznać wybrance swoje uczucia. Czy im również uda się stworzyć szczęśliwy związek?

"Sanatorium Miłości" zmiana godziny emisji

Drugi sezon "Sanatorium Miłości" się kończy. To właśnie w finałowym odcinku dowiemy się, jak potoczyło się życie uczestników po zakończeniu programu. Czy program pomógł w odnalezieniu miłości więcej niż jednej parze? Czy uczucie Steni i Waldka przetrwało? Kto zasłuży na tytuł króla i królowej turnusu? Wszystkiego dowiemy się 8 marca w Dzień Kobiet. TVP wyemituje finałowy odcinek show w niedzielę o godzinie 20:15, czyli o godzinę wcześniej niż miało to miejsce do tej pory!

Zapowiadają się niesamowite emocje i mnóstwo wzruszeń!

TVP zapowiedziało również, że pojawi się trzeci sezon hitowego programu! Kolejni seniorzy mogą dać szansę miłości wysyłając swoje zgłoszenia!

Kto zostanie królem i królową turnusu? Czy związek Steni i Władysława przetrwa? Czy dzięki programowi powstanie więcej niż jedna para? A może ktoś odnajdzie miłość dzięki programowi poza "Sanatorium Miłości"?