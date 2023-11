Uwaga! Zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała w tym roku miejsce w nocy z 27 na 28 października. Oznacza to, że już tej nocy przestawimy zegarki z godziny 3 na 2. Wiadomość jest całkiem dobra - bo dzięki tej zmianie czasu będziemy spać o godzinę dłużej. Niestety zła wiadomość jest taka, że szybciej będzie robiło się ciemno.

Dlaczego zmieniamy czas z letniego na zimowy?

Latem zmieniamy czas, aby lepiej wykorzystać światło dzienne. Czas letni jest dopasowany do przeciętnej aktywności człowieka. Zmiana czasu ma wielu zwolenników, ale jak się okazuje - chyba jeszcze więcej przeciwników. W ankiecie Europejczycy (aż 80%!) opowiedzieli się za likwidacją zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. Teraz ma przez cały rok ma obowiązywać jeden czas. Jednak ta decyzja nie wejdzie w życie tak szybko. Niebawem się dowiemy, czy była to (27/28 X 2018r.) ostatnia zmiana czasu. Na razie wiadomo, że wkrótce Komisja Europejska przedstawić ma propozycję dyrektywy dotyczącej czasu letniego, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE.



Historia - od kiedy w Polsce zmieniamy czas?

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje ona nieprzerwanie od 1977 roku, z tym że do 1995 r. czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września.

Od 18 lat czas zimowy wprowadzamy w ostatni weekend października.