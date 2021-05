Zmarł Rafał Poniatowski. Dziennikarz TVN miał 48 lat i od wielu lat walczył z nowotworem

Dziś 26 sierpnia zmarł dziennikarz Grzegorz Miecugow. Miał 61 lat. Przez lata był związany z radiową Trójką, a od 1997 roku ze stacją TVN. Na co zmarł dziennikarz? Od 2011 roku Miecugow zmagał się z chorobą nowotworową, miał raka płuc. Dziś przegrał tę walkę. WIĘCEJ: RODZINA MIECUGOWA: NIE ŻYJE Grzegorz Miecugow! Co mówili o nim jego SYN i ŻONA? "Tata ma poczucie humoru, ale ja mam chyba..." Zobacz też: Grzegorz Miecugow nie żyje. Tak mówił o swojej chorobie: "Poczułem, że moje dni są policzone. Nie byłem gotowy..." Nie żyje Grzegorz Miecugow Podczas spotkania autorskiego w Darłowie w marcu bieżącego roku mówił, że "może być bardzo ciężko chory". Zobacz też: Był mistrzem scrabble, kochał swojego psa, kibicował Cracovii - Olejnik, Wernier, Durczok żegnają i wspominają Grzegorza Miecugowa - Tak czy siak będę miał operację, pytanie, czy jest to operacja banalna polegająca na wycięciu zgrubienia, które kiedyś może być niebezpieczne, czy jest to operacja, od której zaczynamy walkę o życie - mówił Miecugow, cytowany przez serwis naszemiasto.pl - Wiem, że ja kiedyś umrę, pytanie: wcześniej czy później. Mam jeszcze sporo do zrobienia. Tak czuję. Nie będę robił z tego tragedii, będę walczył. W roku 2001 Grzegorz Miecugow poprowadził w TVN pierwszą serię bardzo popularnego reality show "Big Brother", którego finał oglądało ponad dziewięć milionów widzów. Prowadził w stacji takie programy jak "Inny Punkt Widzenia" i "Szkło kontaktowe". Był także gospodarzem debat z cyklu "Arena Idei". Zobacz: "Był pracoholikiem. Ostatnie dwa tygodnie w pracy przechodził z gorączką" przyjaciele wspominają Grzegorza Miecugowa Zobacz także: Nie żyje znany koszykarz i przyjaciel Gortata - Adam Wójcik. Miał zaledwie 47 lat. Na co zmarł? ...