To bardzo trudny czas w życiu Dody. Artystka na swoim Instagramie zamieściła wzruszający wpis o śmierci jej ukochanego psa, Bandziora! Miała go przez 13 lat:

Dziś odszedł mój ukochany pies Bandzior. Nawet jak był chory to z merdającym ogonkiem, prawdziwy przyjaciel. Każdy kto mnie zna wie jaką psiarą jestem i jaki to dodatkowy pocisk z serii w moje serce. Spędziliśmy razem wesołe ,pełne przygód 13 lat ❤️żaden pies nigdy go nie zastąpi.