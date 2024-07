Lemmy Kilmister przegrał walkę z rakiem. Lider kultowego Motorhead odszedł w wieku 70 lat. Oprócz złośliwego nowotworu, muzyk chorował także na serce, a także zmagał się z cukrzycą. O raku dowiedział się zaledwie 26 grudnia. Zmarł 3 dni później. O śmierci muzyka poinformowano na portalu społecznościowym:

Muzyk przyszedł na świat 24 grudnia 1945 roku w Stoke-on-Trent w Anglii. Swoją karierę muzyczną rozpoczął od zespołu Hawkind, w którym grał na gitarze basowej. Po tym, jak został wyrzucony z zespołu, założył własną grupę Motorhead. Kapela ma na swoim koncie ponad 20 albumów, w tym najważniejsze "Overkill", "Bomber" oraz "Ace of Spades". W ostatnim czasie grupa wielokrotnie odwoływała koncerty, ze względu na chorobę Kilmistera. Kondolencje po śmierci lidera zespołu złożyło wiele znanych osób, w tym Ozzy Osbourne, który nazwał zmarłego muzyka "jednym ze swoim największych przyjaciół".

There is no easy way to say this…our mighty, noble friend Lemmy passed away today after a short battle with an extremely...

Posted by Official Motörhead on 28 grudnia 2015