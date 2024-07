Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład nr N120 HD - MAKE UP FOR EVER

• Korektor Prep+Prime Light Boost - MAC

• Puder Neutral Set - Ben Nye

• Kredka do brwi w odcieniu Light - Sleek

• Cienie z paletki Natural TNS01 - NYX

• Czarna kredka Two Timer - NYX

• Metaliczny cień w kremie Electric Cool Glided Thrill - MAC

• Połyskujący pigment Solar Flare - Chaos Makeup

• Cielista kredka Vow - Illamasqua

• Puder do konturowania Java - Anastasia Beverly Hills

• Tusz Magnetic Mascara - Santhilea London

• Przycięte rzęsy Demi Wispies - Ardell

• Róż w kremie nr CB09 Orange - NYX