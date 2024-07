Po raz 68 holywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyznało swe nagrody. To prestiżowe i znaczące wyróżnienie.

Uważa sie, że laureaci Złotych Globów są pewnymi kandydatami do Oskara. Ceremonia rozdania Złotych Globów odbyła się wczoraj w Los Angeles.

Zgodnie z przewidywaniami nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Brytyjczyk Colin Firth za rolę Jerzego VI w dramacie "Jak zostać królem". Z kolei za najlepszą aktorkę uznano Natalie Portman w "Czarnym Łabędziu".

Laureat dwóch Oscarów - 67 letni Robert De Niro odebrał nagrodę Cecila B. DeMille za całokształt twórczości.

Mówi się, że Złote Globy są przygrywką do Oscarów. Filmy nagrodzone przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood stają się faworytami w walce o nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 25 stycznia, zaś uroczystość rozdania Oskarów odbędzie się, według naszego czasu, w nocy z 27 na 28 lutego.

A Wy mieliście inne typy?

Zapoznajcie się z pełną listą zwycięzców:

Najlepszy Film - 'The Social Network'

Najlepszy Film Komediowy - 'The Kids Are All Right'

Najlepszy Reżyser - David Fincher - 'The Social Network'

Najlepsza Aktorka Dramatyczna - Natalie Portman - 'Black Swan'

Najlepszy Aktor - Colin Firth, 'The King's Speech'

Najlepsza Aktorka Komediowa - Annete Bening - 'The Kids Are All Right'

Najlepszy Aktor Komediowy - Paul Giamatti - 'Barney's Version'

Najlepszy Aktor Drugoplanowy - Christian Bale - 'The Fighter'

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa - Melissa Leo - 'The Fighter'

Najlepsz Piosenka – ‘Bound to You’ – ‘Burlesque’

Najlepszy Scenariusz - 'The Social Network'

Najlepszy Film Animowany - 'Toy Story 3'

W kategorii Telewizja zwyciężyli:

Najlepsza Aktorka Telewizyjna - Katey Sagal - 'Sons of Anarchy'

Najlepszy Aktor Telewizyjny - Steve Buscemi - 'Boardwalk Empire'

Najlepszy Film Telewizyjny - 'Boardwalk Empire'

Najlepszy Serial - 'Carlos'

Najlepsza Komedia Telewizyjna - 'Glee'

Najlepszy Aktor Komediowy - Jim Parsons - 'The Big Bang Theory'

Najlepsza Aktorka Komediowa - Laura Linney - 'The Big C'