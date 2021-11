To był naprawdę wyjątkowy wieczór dla Anny i Roberta Lewandowskich. W poniedziałek, 29 listopada, we Francji odbyła się wielka gala magazynu "France Football", podczas której wręczono "Złotą Piłkę" dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Wśród nominowanych do nagrody był Robert Lewandowski. "Lewemu" towarzyszyła m.in. ukochana żona i to właśnie ona zaliczyła małą "wpadkę" podczas przemowy piłkarza. Wszystko nagrały kamery! Anna Lewandowska chowa telefon na gali "Złotej Piłki" Wczoraj wieczorem wszyscy fani Roberta Lewandowskiego mocno trzymali kciuki, żeby "Złota Piłka" trafiła właśnie w jego ręce. Eksperci wskazywali, że to właśnie Polak najbardziej zasłużył na zwycięstwo w prestiżowym plebiscycie. Niestety, dziś wiemy już, że nagrodę otrzymał Leo Messi, a Robert znalazł się na drugim miejscu. Kochanie dla mnie jesteś najlepszy! Jestem z Ciebie zawsze dumna! Kocham Cię❣️- wynik plebiscytu komentowała Anna Lewandowska. Podczas gali "France Football" Robert Lewandowski odebrał jednak inną nagrodę. "Lewy" otrzymał statuetkę dla "Napastnika Roku" i to właśnie podczas jego przemowy kamery nagrały Annę Lewandowską. Zobacz także: Złota Piłka 2021: Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją. I te czułości z Robertem Lewandowskim! Robert Lewandowski w trakcie przemowy dziękował swoim fanom, kolegom z klubu i rodzinie, która go wspiera. Piłkarz na scenie mówił o ukochanej żonie, mamie i siostrze, które towarzyszyły mu na wielkiej gali. Dziękuję mojej mamie, mojej siostrze, żonie. bo to wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele. Dzięki tej miłości jestem wciąż lepszy- mówił Robert Lewandowski. W czasie kiedy Robert Lewandowski przemawiał jego żona...