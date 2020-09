Zjawiskowa Maja Ostaszewska na festiwalu w Wenecji zachwyciła kreacjami i idealnie dobraną pomadką Miya Cosmetics! 

Maja Ostaszewska przez ostatnich kilka dni gościła na stronach głównych niemal wszystkich serwisów internetowych. Gwiazda podczas 77. edycji festiwalu w Wenecji pojawiła się w towarzystwie między innymi Małgorzaty Szumowskiej oraz Michała Englerta, twórców tytułu „Śniegu już nigdy nie będzie”, z którymi prezentowała film w konkursie głównym. Aktorka na czerwonym dywanie prezentowała się w zachwycających kreacjach, ale oprócz tego na uwagę zasługuje również makijaż Mai Ostaszewskiej. Dopełnieniem stylizacji okazał się być idealnie dobrany kolor pomadki myLIPstick - Dusty Rose, od polskiej marki Miya Cosmetics.

Maja Ostaszewska na czerwonym dywanie wybrała swoją ulubioną pomadkę!

Maja Ostaszewska zdecydowała się uzupełnić makijaż wykonany przez prawdziwych artystów pomadką polskiej marki Miya Cosmetics:

Na festiwalu w Wenecji jeszcze jeden polski akcent. Do makijażu zrobionego na red carpet, przez prawdziwych artystów make up, dołożyłam od siebie szminkę Miya Dusty Rose. Bardzo naturalną i wspaniale nawilżającą usta. Uwielbiam polskie ekologiczne marki. Marki, które nigdzie na świecie nie testują na zwierzętach. Dla, których poza jakością ważna jest również etyka. Dziękuję @miyacosmetics 🖤- napisała Maja Ostaszewska pod swoim postem na Instagramie.

Aktorka zdecydowała się na naturalną satynową szminkę all-in-one, która działa na wiele sposobów. Przede wszystkim nadaje kolor, pielęgnuje, wygładza, ale też regeneruje usta, a to wszystko w duchu komunikacji marki: otwieram, nakładam i #JestemGotowa. Takie działania zapewnia jej wyjątkowy skład: olejki ze skórki pomarańczy i rycynowy, woski kandelila i karnauba oraz witamina E.

Tylko spójrzcie na festiwalowy look Mai Ostaszewskiej. Jasny kolor na ustach idealnie pasuje do każdej stylizacji, zarówno codziennej, jak i wieczorowej.

EastNews

Odcień Dusty Rose, który wybrała Maja Ostaszewska to stylowy, przydymiony róż, który nigdy nie wychodzi z mody.

Mat. prasowe

Miya Cosmetics stale towarzyszy polskim i zagranicznym gwiazdom podczas najważniejszych wydarzeń: gal, festiwali czy premier filmowych. Kosmetyki marki to już must-have w kufrze każdego makijażysty, nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Miya Cosmetics to polska marka kosmetyczna, inspirowana stylem życia nowoczesnych i aktywnych kobiet. Jako jedna z nielicznych posiada certyfikat Vegan Society oraz certyfikat PETA Cruelty Free, a formuły ich kosmetyków są naturalne i wegańskie (jedyny wyjątek to myPOWERelixir oraz rozświetlacze mySTARlighter, w których znajdziemy wosk pszczeli). Marka działa w duchu planet friendly - większość opakowań to szkło, plastik 100% RPET w całości z recyklingu oraz tuby z trzciny cukrowej.