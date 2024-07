Co nowego znajdziecie w sklepach H&M? Przede wszystkim przegląd ciepłych swetrów. Modne wełniane cudeńka z warkoczowym splotem znajdziecie niemal w każdym kolorze. A pamiętajcie, że sweter w tym stylu to niezbędnik tego sezonu!

Oprócz plecionych swetrów, w sklepach H&M znajdziecie modne kardigany. Sweterki zapinane na guziki to ważny element naszej garderoby. Możemy je nosić zimą i latem, do spódnicy i do spodni, do pracy i do teatru. Reasumując...przyda się chociaż jeden w szafie.

Wśród nowości H&M na zimę 2013, zwróciliśmy uwagę również na koszule w kratkę, zwężane spodnie i dżinsy w kolorze seledynowym. Zresztą sprawdźcie sami.

Zobacz H&M'owe propozycje już od 39 złotych: