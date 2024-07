1 z 1

Mleczna karnacja zimą wygląda wyjątkowo ponętnie, zwłaszcza gdy pojawią się na niej pierwsze mroźne rumieńce. Jednak to właśnie ona najszybciej reaguje na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymaga więc teraz szczególnej troski. Obowiązkowo stosuj kremy i balsamy bogate w składniki odżywcze i ochronne. Nie muszą być tłuste w dotyku – nowoczesne kosmetyki zapewniają efekt otulającej pierzynki przy bardzo lekkich formułach. Zwróć uwagę, czy krem zawiera filtry UV – zwłaszcza na nartach to obowiązek. Chroń usta, bo szybko ulegają przesuszeniu. Także łokcie, stopy, dłonie i skóra pod kolanami mogą w tym okresie dawać oznaki przesuszenia. Zmartwiona? Nie masz czym! Kobiety o chłodnej urodzie zimą czują się wspaniale!

1. FORMUŁA NORWESKA Intensywnie regenerująca emulsja do ciała (Neutrogena, ok. 24 zł).

2. ULTRA RICH FACE SCRUB Nawilżający peeling do twarzy z masłem shea i łupinkami orzechów (L’Occitane, 86 zł).

3. NUTRI SYSTEME Wzbogacony nutrikosmetykami krem zwiększa odporność skóry na czynniki zewnętrzne (YSL, 200 zł).

4. TOTAL EFFECTS Krem na dzień z filtrami UVA i UVB zwalczający siedem oznak starzenia się skóry (Olay, 49,99 zł).

5. AUTOMATIC EYE-LINER Błyszczący, trwały eye-liner w kredce z kolekcji Rebel Chic (Pupa, 41 zł).

6. MIÓD ODŻYWCZY Balsam regenerujący do ust z miodem lipowym bio (Sanoflore, 24 zł).

7. COLD CREAM OCHRONNO-ODŻYWCZY krem na bazie wody termalnej i wosku pszczelego (Avene, 44 zł).

8. LABIAL STICK Pomadka ochronna do ust z witaminą E i olejkiem jojoba (SVR, 27 zł).

9. AA HELP CERA ATOPOWA Półtłusty krem do skóry nadwrażliwej, pozbawiony jakichkolwiek substancji drażniących (Oceanic, 17,50 zł).