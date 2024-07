Maciej Zień został poproszony o udzielenie kilku rad młodym projektantom! Maciej jest jednym z najpopularniejszych projektantów w Polsce i ulubieńcem wielu gwiazd, ale w ostatnich latach jego kariera stanęła w martwym punkcie. Dlaczego? Maciej Zień został oskarżony przez własną spółkę o wyniesienie ubrań z butiku oraz dużej sumy pieniędzy. Projektant najpierw wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył tym informacjom, a później przeprosił swojego wspólnika. Od tamtego czasu nie odbył się żaden pokaz projektanta i nie wiadomo, czy w najbliższym czasie Zień wróci do branży modowej. Co po swoich trudnych doświadczeniach ma do powiedzenia młodym projektantom?

Reklama

Są dwie drogi, które prowadzą do sukcesu firmy. Jedna rzecz to połączyć się z firmą lub osobą, która dysponuje kapitałem, ale nie zawsze udaje się artyści dogadać z biznesmenem. Druga metoda to próba połączenia w sobie artystycznej i biznesowej duszy. Jest to wymagający zawód. (...) Kolaboracje dają szansę szybszego zaistnienia na rynku mody, ale też dobrą metodą dla młodych projektantów jest iść krok za krokiem, może wolniej, ale bezpieczniej dla samego projektanta", powiedział Zień w rozmowie z agencją X-news.

Maciej Zień opowiedział również o tym, jak wygląda organizowanie pokazów w Polsce i szukanie sponsorów. Posłuchajcie!

ZOBACZ: Nowe fakty w sprawie Macieja Zienia. Projektant przeprasza swojego wspólnika!

Zobacz także

Maciej Zień udziela rad młodym projektantom

ONS

Maciej Zień z mężem na salonach

Reklama