Premierowy odcinek programu „You Can Dance” już za nami. Wczoraj wieczorem na antenie stacji TVN mogliśmy podziwiać umiejętności tancerzy z wielkim sercem do tańca oraz silną wolą walki. My jednak zwróciliśmy szczególną uwagę na buty jednej z prowadzących show.

Patricia Kazadi, bo o niej tu mowa, na jednym z castingów miała na sobie luźny strój, który uzupełniła ekstrawaganckimi botkami na drewnianym obcasie. Całe buty pokryte były długim włosiem, które na pewno nie każdemu się spodobało. My niestety również nie należymy do fanów.

Włochate śniegowce przechodziły swój renesans jakiś czas temu, jednak butów z futrem na obcasie można szukać długo i namiętnie zarówno wśród gwiazd, jak i na miejskich wybiegach. Dlatego też gratulujemy Patricii odwagi i odrobiny szaleństwa w stylizacjach. Ciekawe czym zaskoczy nas w przyszłości.



