To duet z Warszawy, który tworzą wokalistka Klaudia Szafrańska i producent Michäl Wu. graja muzykę elektroniczną, synthpop i pop.

Ścieżki Klaudii i Michała skrzyżowały się w 2012. on poszukiwał wokalistki o orginalnym głosie, a ona producenta. Po kilku miesiącach współpracy światło dzienne ujrzał debiutancki singiel duetu zatytułowany “Disappear”. W sierpniu 2013 roku nakładem wytwórni U Know Me Records ukazała się pierwsza ep-ka XXANAXXu, z której pochodzą także utwory “Broken Hope” i “Got U Under”.

Zespół zyskał po tych singlach popularność i otrzymał zaproszenia na festiwale Open’er, Audioriver, Selector, Malta czy też brytyjski The Great Escape. Do tego doszły koncerty w czołowych klubach w całych kraju.

Efektem był tytuł “debiut roku 2013” przyznany zespołowi przez portal Brand New Anthem. Portal Muno.pl z kolei w 2014 roku nagrodził XXANAXX jako “zespół roku”.

Wydany już w barwach Warner Music Poland debiutancki album duetu zatytułowany “Triangles” ukazał się w maju 2014. Płyta została bardzo dobrze przyjęta przed media, fanów oraz środowisko muzyczne, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. To z niej pochodzą popularne single “Story”, “Stay” oraz “Garden”, znane z wielu anten radiowych oraz z najlepszych klubowych parkietów.

Po zakończeniu w grudniu 2015 roku udanej trasy koncertowej po Polsce XXANAXX oddał się pracy nad ich oczekiwanym drugim albumem. Jej owoce fani duetu poznali w czerwcu, kiedy to swoją premierę miała płyta zatytułowana „FWRD“. Ten bardziej popowo zorientowany materiał to także pierwsze zderzenie XXANAXXU z polskojęzycznym repertuarem.

Chwilę po premierze „FWRD“ zespół rozpoczął cykl występów podczas najważniejszych letnich imprez muzycznych w kraju. Jeszcze w czerwcu grupa zagrała w ramach głośnego cyklu koncertów „Królestwo H&M“ w Warszawie oraz pojawiła się w programie festiwalu Open’er, występując przed wielotysięczną publicznością zgromadzona przed Tent Stage.

Lipiec to między innymi występ na głównej scenie festiwalu Audioriver w Płocku oraz udane plenerowe wizyty w Krakowie i we Wrocławiu.

Sierpień to z kolei plażowy koncert podczas EB Hel Spot, gdzie XXANAXX dzielił scenę m.in. z legendarnymi De La Soul oraz występ w Rybniku na pierwszej edycji Music & Water Festival. Ukoronowaniem wakacyjnego etapu koncertowej promocji „FWRD“ był udział w finale tegorocznego Męskiego Granie w Żywcu.

Po festiwalowych i plenerowych letnich występach XXANAXX wyruszył z „FWRD“ w jesienną trasę po klubach, w ramach której odwiedzili 16 miast.

Rok 2017 to dla XXANAXXU jak na razie koncert w legendarnym studiu im. Agnieszki Osieckiej transmitowany na antenie radiowej Trójki, dwa wyprzedane występy w warszawskim Teatrze Syrena, nominacja do Fryderyka w kategorii „album roku – elektronika“ oraz ponownie nagroda dla „artysty roku“ w plebiscycie Munoludy portalu Muno.pl.

XXANAXX w wydaniu koncertowym to aktualnie 4-osobowy zespół, w skład którego poza Klaudią i Michałem wchodzą wokalista i klawiszowiec Wojtek Baranowski oraz perkusista Gniewomir Tomczyk.

