Zenek Martyniuk czuje się królem disco-polo? Słynny autor hitu "Przez twe oczy zielone" w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle skomentował swój fenomen i zdradził, czy według niego fani mają prawo nazywać go właśnie królem disco-polo. Zenek Martyniuk to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych wokalistów tego gatunku muzycznego. Martyniuk i jego zespół Akcent odnoszą ogromne sukcesy już od ok. 20 lat. W tym czasie wydali już szesnaście albumów z piosenkami disco-polo.

Czy Zenek Martyniuk zgadza się z opinią fanów, którzy nazywają go królem disco-polo? Musicie posłuchać, co powiedział!

Zenek Martyniuk to król disco-polo?