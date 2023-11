Znalezienie prezentu dla eleganckiej kobiety jest nie lada wyzwaniem. Ona doskonale wie czego chce, ma dobry gust i nie zadowoli się byle czym. Czy można podarować jednak coś, co skradnie jej serce i pokaże jak jest dla nas wyjątkowa? Tak! Z myślą o wyrafinowanych kobietach przygotowaliśmy propozycje świątecznych prezentów, które sprawią radość nawet najbardziej wybrednej osobie!

Reklama



Ted Baker London dla wielbicielki designu

Mat. prasowe

Zegarek Ted Baker London Kate - 649 zł, Szminka Lancome - ok. 130 zł, Bransoletka Lilou - 329 zł, &Other Stories - ok. 650 zł, Kolczyki Zara - 59,90 zł

Elegancka, złota bransoletka ze szlachetnymi kamieniami, klasyczna czerwona szminka, długie kolczyki w stylu glamour oraz współczesna interpretacja torebki chanelki z zamkiem w kształcie muszelki pokocha każda elegancka kobieta! Wisienką na torcie jest złoty zegarek Ted Baker London z tarczą w fantazyjne, kolorowe kwiaty, który będzie przepięknym uzupełnieniem każdej stylizacji! Czemu właśnie ten zegarek jest świetnym pomysłem na prezent? Ponieważ marka Ted Baker koncentruje się na szczegółach i bardzo mocno stawia na jakość. Marka ma również w swojej ofercie wiele innych eleganckich i kobiecych zegarków, a ich unikalne wzornictwo gwarantuje, że każdy znajdzie idealnie dopasowany model do bliskiej mu osoby.

Mat. prasowe

Ted Baker Kate - 649 zł, Ted Baker Kate - 649 zł, Ted Baker Jessica - 649 zł, Ted Baker Kate - 699 zł, Ted Baker Isabella - 749 zł.

Lorus dla fanki klasyki

Mat. prasowe

Apaszka Zara - 49,90 zł, Zegarek Lorus, Perfumy Chanel Coco Mademoiselle - ok. 650 zł, Torebka Zofia Chylak - 1249 zł, Kolczyki Apart - 249 zł.

Jakie dodatki pasują do eleganckiej kobiety? Klasyki! Należą do nich oczywiście kultowe perfumy Chanel „Coco Mademoiselle”, jedwabna apaszka w złote łańcuchy, skórzana listonoszka w wężowy wzór oraz złote kolczyki z gwiazdkami. My jednak zakochaliśmy się w klasycznym zegarku Lorus na złotej bransolecie i z tarczą w geometryczny wzór! Szczególnie, że zegarki marki Lorus słyszą z niezawodności oraz utożsamiane są z najwyższą i niezawodną jakością. Marka nie zapomina o stylowym designie swoich produktów oraz udowadnia, że jakość idzie w parze z eleganckim wyglądem. Zegarki Lorus znajdziesz w wielu klasycznych i ponadczasowych wersjach.

Mat. prasowe

Zegarki Lorus

Lacoste dla miłośniczki najwyższej jakości

Mat. prasowe

Zegarek Lacoste Lexi - 765 zł, Bransoletka Apart - 129 zł, Paleta cienie do powiek Anastasia Beverly Hills - 229 zł, Portfel Michael Kors - 669 zł, Naszyjnik z perłami Kruk - 879 zł.

Elegancka kobieta zawsze stawia na jakość, ponieważ wie, że lepiej jest mieć jedną, porządną rzecz w szafie, niż dziesięć gorszej jakości. Dlatego ucieszy ją gdy pod choinką znajdzie takie prezenty, które posłużą jej przez lata np. markowy portfel, srebrna bransoletka albo perły. Takim prezentem będzie również elegancki i ponadczasowy zegarek na srebrnej bransolecie Lacoste. Marka Lacoste jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych marek i lubianych przez kobiety. Od zawsze umiejętnie łączy w sobie z pozoru dwa różne światy – sport i modę, tworząc wyjątkowe i ponadczasowe produkty. Zegarki marki Lacoste pokocha każda wyrafinowana dama za ich kobiecość oraz stylowy minimalizm!

Mat. prasowe

Lacoste KEA - 829 zł, Lacoste KEA - 985 zł, Lacoste LEXI - 639 zł, Lacoste Lexi - 850 zł

W te Święta zapomnij o banalnych prezentach i podaruj coś wyjątkowego!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką zegarków Lacoste, Lorus i Ted Baker London