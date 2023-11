Zdzisława Sośnicka skomentowała występ Joanny Liszowskiej, która podczas jednej z oficjalnych imprez zaśpiewała jej wielki hit sprzed lat "Aleją gwiazd". Gwiazda serialu "Przyjaciółki" zaledwie kilka dni temu pojawiła się na imprezie "Disco pod gwiazdami"- aktorka nie tylko poprowadziła koncert, ale również zdecydowała się na nim zaśpiewać. Joanna Liszowska na scenie wykonała m.in. piosenkę "Aleją gwiazd", którą w przeszłości śpiewała Zdzisława Sośnicka. Występ Liszowskiej podzielił internautów, a teraz oceniła go również sama Zdzisława Sośnicka!

Występ Joanny Liszowskiej podczas "Disco pod gwiazdami" podzielił internautów. Jedni byli zachwyceni głosem wokalistki, inni ostro ją krytykowali.

Teraz całe zamieszanie postanowiła skomentować sama Zdzisława Sośnicka! Jak według wokalistki Joanna Liszowska poradziła sobie z jej wielkim hitem "Aleją gwiazd"? Słynna artystka stanęła w obronie młodszej koleżanki ze sceny.

Fantastycznie, że Joanna za to się wzięła, bo to wielka odwaga. To znaczy, że ona celuje wysoko. Cieszę się, że ktokolwiek się za to bierze- Zdzisława Sośnicka powiedziała w rozmowie z "Faktem".