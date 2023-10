Ekologiczny, czyli zdrowy dla nas i dla naszej planety, styl życia to już nie opcja, a obowiązek. W obliczu zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, powinniśmy zastanowić się nad naszym trybem życia i codziennymi wyborami. Wiele gwiazd robi to samo, zaczynając od małych kroków i namawiając do tego swoich obserwatorów, przekonując do proekologicznej inicjatywy picia wody z butelek filtrujących, starając się tym samym ograniczać zużycie jednorazowego plastiku i dbając o siebie.

Każda zmiana powinna zaczynać się od nas samych. Nawet drobne kroki w stronę zdrowszych i bardziej ekologicznych nawyków sprawią, że nasza planeta odetchnie. Zdrowym nawykiem dla ciała, a teraz również ziemi, za sprawą wielorazowej butelki filtrującej Dafi, jest picie wody. Napój powinien towarzyszyć nam każdego dnia w pracy, w domu czy na treningu. Odpowiednie nawodnienie organizmu to podstawa jego prawidłowego funkcjonowania, tak więc jeśli jeszcze nie wyrobiłaś sobie tego nawyku, czas zacząć!

Poznaj wielorazową butelkę filtrującą Dafi Solid

Woda stanowi 60-70 proc. masy dorosłego człowieka, dlatego każdy, bez względu na rodzaj aktywności fizycznej lub jej brak, powinien dbać o prawidłowe nawodnienie organizmu. Zanim jednak sięgniemy po kolejną jednorazową butelkę wody, warto zastanowić się nad konsekwencjami takiego działania. Badania dowodzą, że przeciętny Europejczyk produkuje około 500 kg śmieci rocznie, a ta ilość ciągle rośnie. Dlatego tak ważne jest wyrabianie proekologicznych nawyków i edukacja w tym temacie. Nie pozbędziemy się nagle wszystkich opakowań, ale możemy spróbować mądrze nimi zarządzać. Dlatego warto sięgnąć po butelki filtrujące Dafi, które w znacznym stopniu ograniczą konsumpcję jednorazówek.

Jak to działa?

To proste! Butelki wyposażone są w filtr węglowy, który oczyszcza wodę kranową, usuwając z niej także nieprzyjemny zapach oraz smak chloru (jeden wystarcza aż na miesiąc!). Po przefiltrowaniu woda jest smaczna, bo nie zostaje pozbawiona mikroelementów, takich jak wapń czy magnez. Wielkim plusem butelki jest oczywiście możliwość użycia jej wielokrotnie – mając ją zawsze pod ręką, możemy napełniać ją tyle razy, ile potrzebujemy.

Model butelki Dafi Solid wykonany jest z wytrzymałego Tritanu® . Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości tworzywa jest ona lekka i bezpieczna dla zdrowia. Co więcej, jest całkowicie pozbawiona szkodliwego Bisfenolu A i S. Została dopuszczona do kontaktu z wodą na podstawie odpowiednich atestów. Ponadto nie pochłania zapachów i można myć ją w zmywarce. Butelka jest dostępna w dwóch pojemnościach 0,5 l oraz 0,7 l. Większą możesz zabrać ze sobą do pracy i na siłownię, mniejsza z pewnością przypadnie do gustu dzieciom.

Butelki filtrujące Dafi to idealny wybór dla całej rodziny. Sprawdzą się w pracy, szkole, na treningu czy spacerze, dbając o nawodnienie twoje i twojej rodziny. Szeroki wybór kolorów sprawi, że to świetny, dobrany personalnie gadżet, po który sięgniecie jeszcze chętniej.

Artykuł powstał z udziałem marki Dafi