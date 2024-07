Stroje Małgosi Sochy w naszej reklamie były przedmiotem wielu komentarzy i próśb, o to byśmy zdradzili z jakich sklepów pochodzą. Nic dziwnego! Socha wygląda w nich po prostu bosko, a same sukienki naprawdę robią wrażenie!

Większość to dzieła świetnych projektantów. Wiele z Was była ciekawa, skąd pochodzi biżuteria. Oczywiście z TOUSa, ulubionej marki Małgosi. Sochę ubrała i wystylizowała słynna stylistka, Jola Czaja.

Jesteście ciekawe? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii!

kj



Reklama