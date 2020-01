Zdjęcie półnagiego Roberta Lewandowskiego obiegło cały świat! Tylko spójrzcie!

O tej fotografii zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Kto by pomyślał, że zdjęcie, na którym Robert Lewandowski pozuje półnago, dostanie nowe życie! Wszystko za sprawą prestiżowego konkursu. Okazuje się, że wspomniana fotografia zdobyła wyjątkowe wyróżnienie. Zobaczcie sami!

Półnagi Robert Lewandowski podczas meczu Bayernu Monachium z Red Bullem Lipsk

Robert Lewandowski podczas meczu Bayernu Monachium z Red Bullem Lipsk miał powody do radości. To właśnie on zdobył bramkę, dzięki której jego drużyna wygrała 3:0. Robert Lewandowski dał się porwać chwili i zrzucił koszulkę, aby później sięgnąć także po... spodenki! Spokojnie, piłkarz nie zdecydował się jednak na pełen striptiz :) Jednak jeden z fotografów, Christian Charisius, zdołała uwiecznić jego nietypową radość na zdjęciu.

Wspomniana fotografia zaintrygowała jury prestiżowego konkursu na sportowe zdjęcie roku niemieckiej agencji DPA. Wzięło w nim udział ponad 600 zdjęć 61 fotografów. To właśnie Christian Charisius, który uwiecznił wielką radość Roberta Lewandowskiego, zgarnął główną wygraną.

Gratulujemy!

Jak oceniacie tę fotografię? Faktycznie zasłużyła na wygraną?

East News

Robert Lewandowski ma same ciekawe zdjęcia z boiska. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno ogłosił światu, że zostanie po raz drugi ojcem?