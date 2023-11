Reklama

Robert Lewandowski nie miał ostatnio dobrej passy, jeśli chodzi o grę. Już na Mundialu piłkarzowi nie sprzyjało szczęście. Wraz ze swoimi kolegami z boiska nie zdołał awansować do kolejnego etapu Mistrzostw Świata. Nie tylko polskie media nie zostawiły na nim wtedy suchej nitki. Za granicą również odbiło się to szerokim echem. Do tego stopnia, że Lewandowski podobno był wściekły na Bayern Monachium, w którym gra na co dzień, że nie broni go dostatecznie przed krzywdzącymi komentarzami, jakie pojawiają się w mediach.

Zagraniczna prasa skrytykowała go również ostatnio za jego występ w meczu Bayern Monachium vs. Hertha Berlin, który zakończył się wynikiem 0:2. Dziennikarze uważają, że "Lewy" był jednym z najsłabszych zawodników na boisku. "Bild" nie omieszkał mu tego wytknąć w dość oryginalny sposób, wykorzystując do tego zdjęcie, jakie pojawiło się niedawno na Instagramie Anny Lewandowskiej. Zostało ono zrobione podczas Oktoberfest, gdzie bawiła się cała drużyna Bayern Monachium. Ania na wspomnianej fotografii pozuje w tradycyjnym bawarskim stroju trzymając się przy tym zawadiacko za biust. "Bild" postanowił skomentować tę fotografię robiąc jednocześnie przytyk w stronę "Lewego".

- Przynajmniej Pani Lewandowska ma wszystko pod kontrolą - głosił podpis pod zdjęciem.

My jednak uważamy, że każdy ma prawo do dobrej zabawy i takie przytyki są nie na miejscu!

Wszystko zaczęło się od tego zdjęcia

Robert Lewandowski zawsze może liczyć na wsparcie swojej żony.