Zdjęcia Anny Wendzikowskiej z córką należą do jednych z najsłodszych w polskim show-biznesie. Niedawno dziennikarka znowu wrzuciła zdjęcie z córeczką Kornelią. I tym razem, zamiast zachwytu, posypały się słowa krytyki. Za co? Za to, że Ania Wendzikowska nie założyła Kornelii czapki w zimny, jesienny dzień.

Bez czapeczki? Ojojoj nie za zimno?

No dziś bylo strasznie zimno 13 stopni to naprawdę trzeba sie zabezpieczyć przed zimnem:-)

Takie komentarze można przeczytać na Instagramie dziennikarki pod jej zdjęciem. Ale część matek wzięła Anię w obronę, twierdząc, że to przeświadczenie z dawnych czasów, że zawsze i wszędzie trzeba dziecku zakładać czapkę, bo się przeziębi.

Anna Wendzikowska z córką Kornelią na spacerze:

Przyłapane... ❤️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Oct 28, 2015 at 1:24pm PDT

Anna Wendzikowska z córką Kornelią w Poznaniu:

Spacerowo ☺️ #poznan #malta A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Oct 24, 2015 at 8:08am PDT

Anna Wendzikowska z Kornelią śpią na kanapie:

Dobranoc ❤️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Oct 18, 2015 at 2:08pm PDT