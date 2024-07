Anna Dereszowska na konferencji prasowej marki LG pokazała sie w bardzo udanej wiosennej stylizacji. Za sprawą dopasowanej sukienki podkreśliła swoje kobiece kształty i odsłoniła zgrabne nogi. Błękitną mini z seksownym dekoltem zestawiła z białymi elementami w postaci klasycznych szpilek i marynarki w modnym fasonie. W tym prostym zestawie prezentowała się świetnie.

Ten look zainspirował nas do znalezienia tańszych odpowiedników z popularnych sieciówek. W naszej galerii podałyśmy ich marki i ceny. Jak się okazuje za niewiele możecie wyglądać tak jak gwiazda. Zobaczcie same.



Tak prezentują się ubrania i dodatki w stylu Anny Dereszowskiej: