Zbigniew Kraskowski z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci wspólne zdjęcie z Agatą, uczestniczką piątej odsłony hitowego show TVP! Zbyszek to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych rolników, którzy szukali wielkiej miłości na oczach widzów. Niestety, mężczyzna nie znalazł swojego szczęścia w programie TVP i od tamtej pory w jego życiu nie zagościła na stałe żadna kobieta.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Zbyszek spotyka się z Anną Michalską, która również wzięła udział w "Rolnik szuka żony". Byli uczestnicy show pokazywali w sieci wspólne zdjęcia, ale sam Zbyszek w rozmowie z nami zdradził, że łączy ich jedynie przyjaźń. Teraz rolnik pokazał zdjęcie z Agatą, byłą narzeczoną Łukasza z piątek edycji programu. Internauci już zastanawiają się, czy Zbyszek i Agata pasują do siebie...

Agata z "Rolnika" skomentowała zdjęcie Zbyszka

Zaledwie kilka dni temu Agata opublikowała na Instagramie zdjęcie ze Zbyszkiem z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i z Janem z piątej odsłony show. Teraz wspólną fotką z Agatą pochwalił się Zbyszek Kraskowski. Internauci byli zachwyceni tym widokiem! Zdjęcie skomentowała nawet sama Agata. Zobaczcie, co napisała!

Zbigniew Kraskowski Jan Widuliński to był cudowny weekend z Wami oraz z wspaniałymi ludźmi z Rączyny, oby takich więcej kochani - skomentowała Agata.

Jedna z internautek zasugerowała, że Agata i Zbyszek pasują do siebie.

- Zbyszek i Agata------------------parą? Byłoby dobre rozwiązanie.

- Miło Was widzieć

- Pięknie ????- pisali internauci.

Zobaczcie zdjęcie, które opublikował na Facebooku Zbigniew Kraskowski! Widać, że Agata znów jest szczęśliwa! Przypominamy, że dziewczyna zaledwie kilka miesięcy temu rozstała się z Łukaszem Sędrowskim. Para zakochała się w sobie na planie programu, a w jednym z ostatnich odcinków doszło nawet do zaręczyn! Niestety, choć wszyscy czekali na informacje o ich ślubie, to po jakimś czasie okazało się, że ich związek to już przeszłość.

Zbigniew Krakowski pokazał zdjęcie z Agatą

Fotkę ze wspólnego wyjazdu opublikowała ostatnio również Agata

Instagram