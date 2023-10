Co wydarzy się w nowym odcinku "Zawsze warto" z Julią Wieniawą, Katarzyną Zielińską i Weroniką Rosati? Już dziś wieczorem 25 marca o godzinie 21:10 Polsat wyemituje kolejną odsłonę serialu. W najnowszym odcinku dojdzie do zaskakującego spotkania! W knajpie w której pracuje Ada pojawi się policjant Marcin, który właśnie tam umówił się na randkę... Kim jest jego wybranka? Czy to oznacza, że z Adą zostaną już tylko znajomymi?!

Jak Ada zareaguje, kiedy zobaczy piękną blondynkę na randce z policjantem? Zobaczcie fragment najnowszego odcinka "Zawsze warto"!

Czy Ada będzie zazdrosna o Marcina?