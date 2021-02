Zaskakujące wyznanie Dody: "Jest mi strasznie smutno". Wspomniała także swojego męża, Emila

Doda wyjechała z Polski i spędza zimę w gorącym Meksyku. Nie szczędzi fanom pięknych widoków nie tylko ze względu na krajobraz. Przy okazji prezentuje swoją robiącą wrażenie sylwetkę, której niejedna kobieta mogłaby jej pozazdrościć. Okazuje się jednak, że Doda nie jest do końca zadowolona z wakacji. Zaczyna jej nieco doskwierać samotność... Nieoczekiwanie podjęła również temat swojego męża, który tym razem nie spędza z nią czasu na drugim końcu świata.

(...) jest mi strasznie smutno. Jak sobie wspominam moje fajne wakacje z mężem... - zaczęła

Co miała na myśli?

Doda o samotnych wakacjach. Dlaczego jest smutna?

Doda zdecydowanie nie jest zimnolubna. Najbardziej mroźne miesiące postanowiła spędzić w słonecznym Meksyku. Zdjęcia, które publikuje w sieci sprawiają, że zdecydowanie można jej pozazdrościć. Piosenkarka swoich wakacji tym razem nie spędza w towarzystwie męża. Do niedawna odpoczywała z koleżanką, jednak ta wróciła już do domu. Zanim do Dody dołączy kolejna - będzie musiała spędzić nieco czasu w samotności. O ile na co dzień lubi to robić to tym razem zdecydowanie wolałaby być w towarzystwie. Przy okazji zatęskniła za mężem, Emilem Stępniem, który czeka na nią w Polsce, wspominając najlepsze wakacje, jakie ze sobą spędzili:

Jakoś tak wyszło, że teraz będę kilka dni sama i chciałam się was zapytać czy lubicie najbardziej spędzać wakacje samemu, z przyjaciółmi, czy z ukochanymi? Bo jak sobie myślę, to nie lubię być sama. Tak w kontrze do tego, co się dzieje u mnie na co dzień, kiedy lubię być sama to na wakacjach jest mi strasznie smutno. Jak sobie wspominam moje fajne wakacje z mężem... Mnóstwo mieliśmy takich super wyjazdów, chyba najfajniejszy w Mediolanie. Ludzie kochani, co tam się działo... Ale też wspaniałe wakacje z moimi przyjaciółmi czy w Turcji czy w Gracji ale co no... trzeba też umieć wakacjować samemu.

W swój monolog jak zwykle wplotła również nieco humoru:

Wiecie jak to zrobić? Błagam, nie mówcie, żeby czytać książki, bo jak zaczynam jakąś na leżaku to się kolejki do mnie ustawiają. To jest jakiś niesamowity hipnotyzujący mix to ciało i intelekt - zażartowała

Ale patrząc na zdjęcia, które dzisiaj dodała, można poważnie zastanowić się czy to na pewno był żart :)

