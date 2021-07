Zaskakująca reakcja Bartka Kasprzykowskiego na szczepienie. "Nadal nie wierzę"

Blady strach padł na całą ekipę pracującą przy serialu " Przyjaciółk i". W ubiegłym tygodniu "Fakt" poinformował, że u jednej z gwiazd serialu wykryto zarażenie koronawirusem, co potwierdził reżyser produkcji. Konieczne było przerwanie zdjęć do 16. sezonu serialu. Niedawno głos zabrała Magdalena Stużyńska, która z ulgą poinformowała, że nie zaraziła się wirusem. Głos zabrał również jej serialowy mąż, Bartek Kasprzykowski. Co napisał? Czy zdjęcia do "Przyjaciółek" ponownie ruszyły? Zobacz także: Koronawirus na planie "Przyjaciółek". Jedna z czołowych gwiazd zabrała głos: "Nie mam siły" Koronawirus na planie "Przyjaciółek". Zdjęcia do 16. sezonu ruszyły? Aktorzy i osoby pracujące na planie serialu "Przyjaciółki" musiały poddać się testom na koronawirusa. Ostatecznie okazało się, że zarażonych zostało aż kilkanaście osób: Jesteśmy po kolejnej serii testów, które stwierdziły obecność wirusa u kilkunastu osób, potwierdzając, że zwłaszcza osoby nieprzestrzegające zobowiązań do unikania dużych zgromadzeń, a także przemieszczające się z jednej ekipy filmowej do drugiej, stanowią największe zagrożenie dla filmowej branży, próbującej odbudować się po lockdownie - powiedział Grzegorz Kuczeriszka w rozmowie z Rzeczpospolitą. Do tej pory nie wiadomo było jednak, jak długo potrwa przerwa spowodowana zachorowaniami na koronawirusa, którego wykryto u jednej z aktorek. Bartek Kasprzykowski zabrał głos w sprawie problemów na planie "Przyjaciółek". Aktor opublikował zdjecia z serialową żoną z planu do 16. sezonu serialu: Zagrożenie Covid jest realne. Tylko dzięki ostrożności i świadomości możemy dalej...