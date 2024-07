Antoni Pawlicki oświadczył się Agnieszce Więdłosze! Okazuje się, że w święta aktor poprosił swoją ukochaną o rękę.

Kilka dni temu Pawlicki został przyłapany w sklepie jubilerskim w Warszawie. Już wtedy wszyscy podejrzewali, że aktor wybiera pierścionek zaręczynowy dla Agnieszki i - jak się okazuje - tak właśnie się stało.

Według informacji "Faktu", do zaręczyn pary doszło w Krakowie. Tabloid pokazał zdjęcia z romantycznej kolacji we dwoje, którą aktor zorganizował na tarasie jednego z najdroższych hoteli. Para spędziła wieczór tylko we dwoje. W tak romantycznych okolicznościach Antoni Pawlicki padł przed Agnieszką Więdłochą na kolana i wręczył jej pierścionek zaręczynowy.

Tabloid relacjonuje, że w pierwszej chwili Agnieszka Więdłocha była wyraźnie zaskoczona oświadczynami Pawlickiego, jednak po chwili przytuliła świeżo upieczonego narzeczonego. Nie zabrakło oczywiście pocałunków i czułości.

Agnieszce i Antoniemu serdecznie gratulujemy i... czekamy na wielki ślub tej pięknej pary!

Antoni Pawlicki zorganizował romantyczną kolację w Krakowie.

Agnieszka Więdłocha przyjęła oświadczyny swojego chłopaka.