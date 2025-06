Gdy pod koniec lat 70. Air Supply zaczęło zdobywać popularność, mało kto przypuszczał, że ich ballady na stałe wpiszą się w kanon największych przebojów muzyki pop. Australijski duet, złożony z Russella Hitchcocka i Grahama Russella, podbił serca słuchaczy na całym świecie za sprawą wyjątkowej wrażliwości i romantycznych melodii. Wśród wielu utworów, które na trwałe zapisały się w historii muzyki, szczególne miejsce zajmuje poruszająca ballada „Making Love Out Of Nothing At All”, której niezwykła historia pokazuje, jak przypadkowe spotkanie talentów może zaowocować prawdziwym muzycznym arcydziełem.

Air Supply – duet, który pokochał świat

Zespół Air Supply to duet, który rozpoczął swoją karierę w połowie lat 70. XX wieku. W skład formacji weszli Russell Hitchcock i Graham Russell. Muzycy błyskawicznie skradli serca słuchaczy na całym świecie za sprawą swojego sentymentalnego repertuaru. Ich ballady miłosne do dziś są uwielbiane przez kolejne pokolenia fanów romantycznej muzyki.

Do największych hitów Air Supply należą takie przeboje jak: „Lost in Love”, „All Out of Love”, „Every Woman in the World”, „The One That You Love”, „Here I Am (Just When I Thought I Was Over You)”, „Sweet Dreams” oraz „Even the Nights Are Better”. Jednak jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku zespołu pozostaje „Making Love Out Of Nothing At All”.

Piosenka „Making Love Out Of Nothing At All” wielkim hitem

Oficjalne wydanie singla „Making Love Out Of Nothing At All” nastąpiło w lipcu 1982 roku. Piosenka niemal natychmiast zdobyła ogromną popularność i szturmem wdarła się na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Przez trzy tygodnie utrzymywała się na prestiżowym, drugim miejscu zestawienia, ustępując jedynie utworowi „Total Eclipse Of The Heart” w wykonaniu Bonnie Tyler. Trzy lata po premierze własną wersję tej piosenki nagrała sama Bonnie Tyler, co tylko podkreśliło jej ponadczasowy charakter.

Kim był autor przeboju „Making Love Out Of Nothing At All”?

Co ciekawe, piosenka „Making Love Out Of Nothing At All” nie została napisana przez duet Hitchcocka i Grahama Russella. Jej autorem był Jim Steinman, amerykański kompozytor i producent muzyczny, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Meat Loaf czy Bonnie Tyler. To właśnie on stworzył również przebój „Total Eclipse Of The Heart”.

Steinman był odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do filmu „A Small Circle of Friends” z 1980 roku. Wszystko wskazuje na to, że „Making Love Out Of Nothing At All” jest modyfikacją głównego motywu przewodniego tej produkcji.

