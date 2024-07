Niedawno pisaliśmy, że Łozo, juror "Must be the music" nie wchodzi do garderoby jeśli nie czeka tam na niego 8 puszek napoju energetycznego, które pochłania w zaledwie cztery godziny.

Również Elżbieta Zapendowska ma swoje przyzwyczajenie. Nie może się obyć bez... gry w Lotto!

- To namiętność, od której nie umiem i... nie chce się uwolnić! - wyznała magazynowi "Rewia"

Czyżby liczyła na "wysoką wygraną"?

