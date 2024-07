Krwiste perfumy przeznaczone są do niszowej grupy odbiorców, mimo że nie pachną one krwią, sama nazwa i kolor, na starcie odrzuca wiele osób.

Zapach przeznaczony dla osób z grupą krwi „A” jest świeży. Odnajdziemy w nim nuty: liści pomidorów, bazylii, anyżku oraz jak na krew przystało nuty metaliczne.



„B” to zapach drzewno-korzenny. Znajdziemy w nim: paczulę, czarną porzeczkę, jabłko, herbatę, granaty, arcydzięgiel, drewno tekowe oraz ponownie nutę metaliczną.



„AB” jest dość niekonwencjonalną mieszanką: aluminium, kamień, woda, łupki krystaliczne, cedr i nuta metaliczna, brzmią złowieszczo.



„O” zapowiada się najdelikatniej: róża, cedr, brzoza, malina.



Gdy test doboru perfum Blood Concept, do grupy krwi zakończy się sukcesem, do dyspozycji są wody perfumowane z atomizerem oraz rzadziej spotykanie, wody perfumowane z zakraplaczem.



Niezdecydowane mogą kupić zestaw czterech zapachów do testowania.



Jest to również dobry pomysł na prezent?!



Cena: ok. 500 zł.



Co o tym myślisz?

Reklama

JM